Rapper MF Juice vast voor afpersing

De 38-jarige Gregory dos S. uit Heerhugowaard, alias rapper MF Juice, zit vast op verdenking van afpersing in vereniging van een man uit Hippolytushoef. Volgens justitie zou hij het slachtoffer op 24 juni 2020 met één of meerdere verdachten hebben bedreigd met een mes, vastgebonden met tape en gedwongen hebben om 750 euro te betalen. MF Juice werd in 2012 veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor mensenhandel met minderjarige meisjes.

Gregory dos S., die ook lid is of was van motorclub Hardliners MC, zou volgens justitie samen met anderen het slachtoffer in Hippolytushoef hebben gekneveld, mishandeld, bedreigd met een mes, gedwongen zijn woonadres aan te wijzen en 750 euro te betalen. Op donderdag 17 december staat MF Juice terecht tijdens een tweede pro-formazitting voor de rechtbank in Alkmaar.

“Minderjarige prostituee”

De rapper zelf verklaarde namens zijn advocaat dat hij een prostituee te hulp schoot toen een ontevreden klant niet wilde betalen. De klant zou om een minderjarige prostituee hebben gevraagd, maar een meerderjarige hebben gekregen. Het Openbaar Ministerie ziet S. echter niet als ‘redder in nood’, maar als gewelddadige afperser van de klant, zo bleek tijdens een eerdere zitting.

Van Gregory dos S. is dna-materiaal gevonden op de tape, waarmee het slachtoffer was vastgebonden. Wie de andere verdachten zijn en of zij ook zijn aangehouden, werd tijdens de eerdere zitting niet duidelijk.

Mensenhandel

Het is niet de eerste keer dat “loverboyrapper” MF Juice in aanraking kwam met justitie. In 2012 werd hij tot 2,5 jaar celstraf veroordeeld wegens mensenhandel met twee weggelopen tieners. De twee meisjes van 14 en 15 jaar uit Utrecht kenden de rapper via social media. MF Juice pleegde volgens de rechter ontucht met ze, gaf ze onderdak in Rotterdam en bood ze aan als prostituees. De toenmalige vriendin van MF Juice die een advertentie op internet zette, kreeg anderhalf jaar cel waarvan een half jaar voorwaardelijk.