Rappers Rick Versace en MF Juice lid van motorclub Hardliners MC

De Amsterdamse rappers Rick Versace (voorheen bekend als Kleine Viezerik) en MF Juice zijn sinds kort lid van de relatief nieuwe motorclub Hardliners MC. Rick Versace is president van het Amsterdamse chapter Osdorp Sharks. MF Juice, die in 2012 tot 2,5 jaar cel werd veroordeeld wegens mensenhandel, draagt op social media ook hesjes van hetzelfde chapter.



Awards

Rick Versace is onder zijn eerdere naam Kleine Viezerik bekend van het tv-programma Ali B op Volle Toeren, waar hij in 2011 werd gekoppeld aan Willeke Alberti. Datzelfde jaar won hij een State Award voor Beste Artiest. Hij was in die tijd te zien in tv-programma’s als Fort Boyard, DWDD en Sterren Springen, maar veranderde in 2015 zijn artiestennaam in Rick Versace omdat hij dat meer bij zijn ontwikkeling vond passen.

Nachtje cel

Kleine Viezerik bracht in 2016 een nacht door in de cel vanwege rijden zonder rijbewijs, het negeren van een stopteken en belediging en bedreiging van een motoragent. Opvallend is dat hij in 2014 nog poseerde in een hesje van Satudarah-supportclub Saudarah, maar anderhalf jaar later als Rick V met motorhesje te zien was in de videoclip AWF Anthem met MF Juice en leden van Alcatraz Wanted, een multiculturele supportclub van de Hells Angels.

‘Loverboyrapper’

MF Juice (Gregory dos S.) werd in 2012 tot 2,5 jaar celstraf veroordeeld wegens mensenhandel. Volgens de rechtbank in Utrecht maakte de ‘loverboyrapper’ zich schuldig aan mensenhandel met twee weggelopen tieners. De twee meisjes van 14 en 15 jaar uit Utrecht kenden de rapper via social media. MF Juice pleegde volgens de rechter ontucht met ze, gaf ze onderdak in Rotterdam en bood ze aan als prostituees. De eis was vier jaar. De vriendin van MF Juice die een advertentie op internet zette, kreeg 1,5 jaar cel waarvan een half jaar voorwaardelijk.

Elf chapters

Hardliners MC werd in mei 2019 vanuit de gevangenis opgericht door Lysander de R., de voormalig leider van de Haarlemse Hells Angels die een celstraf van negen jaar uitzit vanwege mishandeling, afpersing, bedreiging, brandstichting en wapenbezit. De motorclub heeft inmiddels elf chapters. Het gaat om afdelingen in Haarlem, Alkmaar, Hoofddorp, Beverwijk, Hoorn, Amsterdam, Osdorp, Kampen, Hillegom, Groningen en het Nomads-chapter.

In november vorig jaar werden vijf leden van Hardliners MC gearresteerd op verdenking van afpersing en bedreiging. De politie kwam de verdachten van 27 tot 41 jaar uit Hoorn, Opmeer, Zwaag en Alkmaar op het spoor tijdens een lopend onderzoek van de recherche.