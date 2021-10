Rapper Murda keert terug naar Nederland ondanks Turkse strafeis

Connect on Linked in

De Turks/Nederlandse rapper Murda (37) mag Turkije verlaten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag heeft dat van zijn advocaat gehoord en het management van Murda heeft het bevestigd. De rapper mag naar Nederland terugvliegen, ondanks de vijf tot tien jaar celstraf die de Turkse justitie tegen hem eiste.

Önder Doğan (Murda) was in Turkije voor een optreden, maar werd op de luchthaven van Istanbul aangehouden, omdat er een onderzoek liep naar zijn songteksten die wietgebruik zouden verheerlijken. Hij zat zaterdagnacht in een Turkse cel en nadat hij zondag werd vrijgelaten, mocht hij het land niet uit.

Justitie in Turkije klaagde de in het land zeer populaire rapper aan waardoor hij vijf tot tien jaar cel zou kunnen krijgen. Het uitreisverbod is inmiddels opgeheven door een Turkse rechter, waardoor Murda het land weer uit mag. Of en wanneer de zaak voorkomt is onduidelijk.