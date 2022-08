‘Rapper uit Amsterdam na celstraf snel opnieuw opgepakt’

Connect on Linked in

Rapper Nathaniël O. (22) uit Amsterdam staat terecht voor het bezit van een aanvalsgeweer en zeven pistolen, plus witwassen van meer dan een ton, zo schrijft Het Parool. De arrestatie komt anderhalf jaar na zijn veroordeling voor betrokkenheid bij de ontvoering van een vrouw en haar dochtertjes, waarbij rapper Joey AK de hoofddader was. O. noemt zich als rapper “B12”, en maakt deel uit van gangsterrapgroep Zone 6 uit Holendrecht in Amsterdam-Zuidoost.

(beeld is uit archief)

Bed

Het Parool schrijft dat op 17 mei 2022 door de politie een grote tas is gevonden onder het bed in een huis in Almere waar O. veel verbleef. In die tas zaten het automatische aanvalsgeweer, en zeven pistolen en munitie. Nathaniël O. werd daarvoor gearresteerd. Er zijn verder twee Rolexen, een gouden ketting, een Louis Vuitton-tas, ruim 116.000 euro aan contanten, 68 Google Pixel-smartphones en een Ford Fiësta aangetroffen. De politie gaat ervan uit dat deze bezittingen voortgekomen uit criminele handel en wandel van O..

Nathaniël O. was al aangehouden toen de politie een inval deed in Almere in het huis van zijn halfzus. De recherche denkt dat zij de spullen in veiligheid wilde brengen.

Dna

Verder stelde de politie vast dat in de woning geld en een geldtelmachine aanwezig was op het bed en dat op de wapens en de tas dnasporen van O. aanwezig waren.

Vrijdag was er een voorbereidende zitting voor de rechtbank in Amsterdam. Advocaat Jan-Hein Kuijpers stelde dat O. ‘in de rapscene verkeert’. Daarbij hoort pronken met luxe artikelen en soms wapens, aldus Kuijpers. Maar daarmee is volgens Kuijpers niet gezegd dat O. ook kennis had van de wapens die in het huis van zijn halfzus zijn gevonden. O. ontkent wetenschap daarvan te hebben. Van wie de wapens dan wel zijn zei O. niet te willen delen met de rechtbank.

2,5 jaar cel

Nathaniel O. en Joël H. (“Joey AK”) zijn in 2020 met twee medeverdachten veroordeeld voor het ontvoeren van een vrouw en haar dochtertjes omdat die geld zou hebben ontvreemd. Joey AK heeft de vrouw volgens de rechters met een vuurwapen op geslagen en overgoten met heet water. O. kreeg 2,5 jaar cel voor zijn rol. Hij had toen al een strafblad met celstraffen voor onder meer wapenbezit.

De rechtbank bepaalde vrijdag dat O. nog zeker tot de volgende zitting, op 18 november, gevangen moet blijven.