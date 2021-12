Rapper Yes-R in Diemen op straat beroofd

Connect on Linked in

Rapper Yes-R is in de nacht van vrijdag op zaterdag in Diemen beroofd door meerdere bewapende mannen. De politie maakte melding van de straatroof. Op Instagram heeft Yes-R laten weten dat hij ongedeerd is.



De beroving vond rond 01.00 plaats op de Schoener in Diemen. Meerdere mannen kwamen op de rapper afrennen terwijl die in zijn auto zat. Hij is bedreigd met een mes en een vuurwapen en vervolgens beroofd. Op Instagram zegt de rapper geen verdere informatie te willen geven en dat de politie de zaak in onderzoek heeft.

De Telegraaf schrijft dat Yes-R onder meer is beroofd van een horloge. In Almere is ruim een week geleden Ali B, de neef van Yes-R, ook beroofd van een duur horloge. Rapper Lil’ Kleine was een maand geleden ook doelwit van een dergelijke beroving.

Op insta schrijft Yes-R: ‘Lieve volgers, de geruchten zijn helaas waar, ik ben gisternacht beroofd. De politie doet netjes onderzoek, dus ik doe verder ook geen interviews. Maar ik vind het wel belangrijk om te laten weten dat mijn familie en ik ongedeerd zijn.