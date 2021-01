Ravage na explosie bij Poolse supermarkt in Tilburg

Connect on Linked in

Bij een explosie bij een Poolse supermarkt in Tilburg is zondagnacht flinke schade aan het pand ontstaan. Ook brak er brand uit, die door de brandweer al snel onder controle was. Door de knal is het pand van Warszawa XL grotendeels verwoest.

De schade aan het pand op het Paletplein is groot en ook de ramen van de bergingen van een nabijgelegen flat zijn gesneuveld.

De explosie vond rond 02.20 plaats. Er zijn geen slachtoffers gevallen. Het motief is nog onbekend. De eigenaar van de Poolse supermarkt zegt tegen Omroep Brabant niet te begrijpen waarom zijn zaak doelwit is van een aanslag. ‘Ik heb geen vijanden’, zegt hij over de supermarkt die pas sinds oktober open is.

Eerder werden al twee van zijn Poolse supermarkten in Aalsmeer en Beverwijk opgeblazen. De supermarkten zouden in handen zijn van Iraakse Koerden. De eigenaar haalt tegenover Omroep Brabant uit tegen de politie die toen al “hadden beloofd in actie te zullen komen”. Maar, zo zegt hij: ‘Er is gewoon helemaal niets gebeurd.’

De politie vraagt getuigen zich te melden en is op zoek naar camerabeelden.