Ravage na plofkraak in Hippolytushoef

Bij een plofkraak op een geldautomaat van de Rabobank in Hippolytushoef (Noord-Holland) is donderdagnacht rond 3.00 de volledige gevel van het gebouw verwoest. De politie meldt dat na de explosie aan de Beatrixstraat twee personen zijn gezien die op een donkerkleurige motor wegreden.

De recherche roept getuigen op om zich te melden. In het pand waren alleen nog een pinautomaat en een afstortkluis gevestigd. Het is onbekend of er iets is buitgemaakt. Donderdagnacht was er ook een plofkraak op de Rabobank in Uden.

#herbestemming in #Hippolytushoef Na jaren #leegstand zou in dit bankgebouw een huisartsenpraktijk komen (1). Maar vannacht heeft een stel barbaren dit gedaan (2). Waarbij ook deze muurschildering verloren is gegaan (3). 😢😠https://t.co/YUE86qmglr pic.twitter.com/uRZR0giVsC — Gerben van Dijk (@gerben_vandijk) April 3, 2020

De schade van de plofkraak in Hippolytushoef. pic.twitter.com/YTx9V0d2Kj — Cees Meeldijk (@CeesMeeldijk) April 3, 2020