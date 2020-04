Woningen ontruimd na plofkraak Rabobank Uden

Print This Post

Bij een plofkraak op de Rabobank in Uden is donderdagnacht een onbekend geldbedrag buitgemaakt door twee mannen op een scooter. De politie is op zoek naar getuigen van de plofkraak die om 3.50 plaatsvond aan de Promenade.

Veel schade

Door de explosie werd de stortautomaat van de bank opgeblazen. De schade aan het pand is groot. Door de klap belandde een deel van de automaat tientallen meters verderop. Acht appartementen boven de Rabobank zijn ontruimd en bewoners hebben zelf onderdak gevonden en in een enkel geval is dat door de gemeente voor hen geregeld.

Afstortkluizen

De politie zoekt twee daders die direct na de plofkraak met een onbekend geldbedrag op een scooter zijn gevlucht. De plofkraak lijkt op die van vestigingen van de Rabobank in Kaatsheuvel en Waalwijk en bij het Amsterdamse Food Center. Bij die drie recente plofkraken werden afstortkluizen opgeblazen. Deze kluizen waar ondernemers hun (dag)omzet bij de bank kunnen storten, zijn volgens ingewijden makkelijker te kraken dan geldautomaten.

We onderzoeken plofkraak bij Rabobank aan Promenade in #Uden. De afstortkluis is rond 04.00 uur opgeblazen, met flinke ravage als gevolg. Pand beschadigd, uit voorzorg zijn acht bovenliggende appartementen ontruimd. Omgeving afgezet, EOD komt ter plaatse voor verdere inspectie. — Politie Oost-Brabant (@politieob) April 3, 2020