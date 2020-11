Recherche zoekt man voor schietpartij met Kalasjnikov in Amsterdam-West

Connect on Linked in

De politie heeft beelden vrijgegeven van een man die op 9 augustus mogelijk betrokken was bij een schietpartij in een woning aan de Louise de Colignystraat in Amsterdam-West. Daarbij raakten twee mannen gewond, van wie één zeer ernstig. Bij de schietpartij werd een Kalasjnikov gebruikt, zo blijkt uit onderzoek van de recherche.

Vijf verdachten

De recherche heeft inmiddels vier verdachten aangehouden, maar zoekt nog een vijfde man, die op bewakingsbeelden van een hotel is te zien. In het AT5-opsporingsprogramma Bureau 020 meldt de recherche dat het vermoedt dat een uit de hand gelopen deal het motief is voor de schietpartij. Verschillende kogels zijn ook in andere woningen teruggevonden.

Wapen in water

De schietpartij vond die zondagmiddag rond 16.45 plaats in een woning aan de Louise de Colignystraat in Bos en Lommer. In de portiek troffen agenten een zwaargewonde man aan, die met spoed naar het ziekenhuis werd overgebracht. Een andere gewonde man belandde op eigen kracht in het ziekenhuis. Een dag later werd na een tip een vuurwapen gevonden in het water bij de Beltbrug grenzend aan de Jan van Galenstraat en de Tweede Hugo de Grootstraat. De recherche vermoedt dat dit wapen is gebruikt bij de schietpartij en door de daders in het water is gegooid tijdens hun vlucht.

Hotellobby

De politie zoekt een onbekende man die op beelden staat van een bewakingscamera van een hotel aan de Willem de Zwijgerlaan. De man loopt mank de hotellobby binnen, maar draait zich al snel weer om, maakt een wegwerpgebaar en vertrekt weer. De verdachte wordt tussen de 40 en 50 jaar oud geschat, is tussen de 1.75 en 1.85 meter lang, heeft een lichtgetinte huidskleur en kort zwart haar.