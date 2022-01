Rechtbank: dood van Syrische actrice was moord

Connect on Linked in

De rechtbank in Zwolle heeft de 34-jarige Waël D. veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven jaar en tbs met dwangverpleging omdat hij vorig jaar in Zwolle de Syrische actrice Raifa al-Riz heeft gewurgd. D. was de ex-partner van de vrouw. Op 15 maart 2021 werd Al-Riz gevonden in haar appartement aan de Meppelerstraatweg in Zwolle.

Moord

De rechtbank constateert dat D. de vrouw met een elektriciteitskabel heeft gewurgd en haar de mond en neus net zo lang heeft dichtgedrukt tot ze stierf.

De rechtbank oordeelt dat D. zijn ex met voorbedachten rade om het leven heeft gebracht. Dit blijkt onder andere uit de verklaring die hij bij de politie heeft afgelegd. Hij verklaarde dat het zo’n dertig minuten duurde voordat de vrouw overleed. Hierdoor heeft hij tijd gehad om na te denken over de gevolgen van zijn handelen. Verder verklaarde hij dat hij op de dag van de moord ook van plan was om de vrouw te wurgen, dat hij de moord bewust heeft gepleegd en dat het voor hem belangrijk was de vrouw te doden.

Tbs met dwangverpleging

Uit het onderzoek van het Pieter Baan Centrum blijkt dat de man lijdt aan een ziekelijke psychische stoornis. De man leed hier ook aan op het moment dat hij de vrouw om het leven bracht. Hij was op dat moment verminderd toerekeningsvatbaar.

De rechtbank vindt het noodzakelijk om tbs met dwangverpleging op te leggen omdat de man een gevaar voor de samenleving vormt als hij onbehandeld terugkeert in de maatschappij. Naast de gevangenisstraf en tbs-maatregel moet de man de nabestaanden ruim 20.000 euro betalen.

Zie het vonnis.