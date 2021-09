Rechtbank in liquidatieproces Marengo voor derde keer gewraakt

Connect on Linked in

Inez Weski (foto), de advocaat van Ridouan Taghi, heeft dinsdag de rechtbank in het Marengo-proces gewraakt. Advocaten van andere verdachten sloten zich bij het wrakingsverzoek aan. Volgens Weski wekt de rechtbank in het liquidatieproces de schijn van partijdigheid. Of, in de woorden van Weski: ‘Er moet geconcludeerd worden dat de verdediging belet wordt om verzoeken te kunnen doen’.

‘Vals en onjuist’

De zitting van vandaag stond in zekere zin al vanaf het begin onder hoogspanning door de publicatie dinsdagochtend van nieuwe appjes van kroongetuige Nabil B. in het AD. Peter Schouten, de advocaat van B., had tevergeefs geprobeerd om de publicatie via een kort geding tegen te houden. Tijdens de zitting dinsdagochtend stelde hij dat de berichten uit hun verband zijn gerukt en daarmee een ‘tendentieus, vals en onjuist’ beeld schetsen.

Geen inzage meer

De officier van justitie concludeerde dat advocaten in het Marengo-proces de tienduizenden berichten aan journalisten zouden hebben gelekt. Het Openbaar Ministerie opperde de mogelijkheid om advocaten helemaal geen inzage meer te geven in stukken. Dat leidde bij de raadslieden tot verbijstering. ‘De goede advocaten moeten dan maar lijden onder de slechte advocaten,’ zo citeert de website van het AD de officier van justitie. Ook werd voorgesteld om de advocaten de communicatie te laten bestuderen op een politiebureau.

Powerpoint-presentatie

Nadat Inez Weski had aangekondigd in de middag een Powerpoint-presentatie te willen geven met daarin appjes van kroongetuige Nabil B., deed Peter Schouten het verzoek dat achter gesloten deuren te laten plaatsvinden. Dat verzoek werd door de rechtbank gehonoreerd om mogelijke problemen met de veiligheid en privacy van de kroongetuige en zijn familie te kunnen ondervangen. Daarop besloot Weski de rechtbank te wraken. Naar alle waarschijnlijkheid komt de wrakingskamer woensdagochtend bijeen.

Peter R. de Vries

Bij aanvang van de zitting werd ook aandacht besteed aan de moord op Peter R. de Vries. Het OM: ‘In minder dan 3,5 jaar tijd zijn drie mensen rondom Nabil B. om het leven gebracht. Twee van hen stonden B. in deze zaak bij in een professionele hoedanigheid. Peter R. de Vries was er daar één van. Zijn overlijden, maar ook de wijze waarop dat is gebeurd, heeft grote impact. In Marengo moeten de kroongetuige en zijn raadslieden nu verder zonder hem.’

En Onno de Jong, ook advocaat van kroongetuige Nabil B., memoreerde het volgende: ‘Marengo is het meest vergiftigde en verziekte proces ooit. Toch zijn wij er weer vandaag. Niet meer compleet, nooit meer compleet, maar we moeten voort. Het proces gaat door, altijd. Ook al hangen er tien doodsluiers omheen. Niemand is groter dan het geheel. Het is tijd om te laten zien waar de rechterlijke macht in Nederland voor staat.’