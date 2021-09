Kroongetuige: ‘We hebben kanker honden in de familie’

Connect on Linked in

Er zijn opnieuw appjes naar buiten gekomen die Nabil B., kroongetuige in het Marengo-proces, heeft verstuurd. In juni van dit jaar citeerden advocaten Nico Meijering en Christian Flokstra al uit berichtenverkeer tussen Nabil B. en zijn vriendin. Het AD heeft nu ook berichten ingezien die de kroongetuige onder andere naar zijn familie heeft verstuurd.

Nabil B. had totdat de servers van Ennetcom werden gekraakt een sterke onderhandelingspositie over de voorwaarden om kroongetuige te worden. Doordat justitie toegang kreeg tot de geheime berichten die criminelen naar elkaar verstuurden, verkregen de opsporingsdiensten een lading nieuwe bewijzen, zo schatte Nabil B. in: ‘Had ze waar ik wou. Tot die server. Die heeft mij schaakmat gezet’ zo appt B., die begreep dat hij snel tot een deal moest komen.

‘Ik ben prio’

De familie van B. maakte zich grote zorgen over hun veiligheid zo is uit het berichtenverkeer op te maken. Nabil B. probeerde ze gerust te stellen: ‘Ik ben prio, niet jullie. Mij willen ze.’ Dat bleek een verkeerde inschatting. De onschuldige broer van de kroongetuige die niet bij enige vorm van criminaliteit was betrokken, werd in Amsterdam-Noord geliquideerd – volgens justitie in opdracht van de bende van Ridouan Taghi.

Uit het berichtenverkeer blijkt ook dat de kroongetuige ruzie kreeg met zijn broers. Volgens Nabil B. zouden ze uit zijn op zijn geld: ‘We hebben kanker honden in de familie. Is echt een feit.’

Gesmeekt

Nabil B. heeft tijdens een van de zittingen van het Marengo-proces gezegd dat hij het Openbaar Ministerie heeft gesmeekt om niet bekend te maken dat hij kroongetuige was geworden. Uit de appjes die hij verstuurde blijkt dat hij ruim van te voren wist dat het OM dit bekend zou maken en dat hij daar met zijn familie over sprak.

Het berichtenverkeer van de kroongetuige zal dinsdag tijdens een zitting van het Marengo-proces waarschijnlijk worden besproken.