Rechtbank Lelystad: Franse politie kraakte Sky ECC-server

De rechtbank in Lelystad heeft drie mannen veroordeeld voor witwassen en drugshandel en gaat er daarbij vanuit dat het berichten van Sky ECC die leesbaar zijn gemaakt ‘door de Franse politie zijn gehackt’, aldus een persbericht van de rechtbank. Nederlandse advocaten beschikken echter sinds vorige week over een machtiging voor installeren van een ‘hack-tool’ voor Sky op een Franse server. Daaruit blijkt dat de hack inderdaad in Frankrijk plaatsvond maar dat Nederlandse specialisten die hack-tool hebben gebouwd. Crimesite bracht dit nieuws vorige week naar buiten.

Het Openbaar Ministerie heeft in deze zaak – en in alle andere zaken waarin chats van Sky ECC naar voren komen – gezegd, en in processen-verbaal geschreven, dat de Nederlandse politie part nog deel had aan de ontwikkeling en uitvoering van de hack(tool).

De rechtbank in Lelystad beschikte voor dit vonnis nog niet over deze Franse machtiging, van de rechtbank in Parijs op 17 december 2020. In andere lopende strafzaken zal deze machtiging door advocaten in de komende periode worden ingebracht.

Rechtbanken zullen dan moeten onderzoeken en beoordelen of het Openbaar Ministerie over de uitvoering en ontwikkeling van de Sky-hack de waarheid heeft gesproken.

Overdracht van geld

In de zaak in Lelystad oordeelde de rechtbank vooral op grond van chats van Sky ECC dat drie mannen uit Hilversum, Bussum en Utrecht zich (onder meer) schuldig hebben gemaakt aan witwassen en drugshandel. De rechtbank geeft gevangenisstraffen van respectievelijk 46, 38 en 20 maanden cel. Ook de partners van de man uit Hilversum en de man uit Bussum zijn veroordeeld omdat zij profiteerden van de witwaspraktijken van hun mannen. Zij zijn veroordeeld wegens het witwassen daarvan tot werkstraffen van 160 en 100 uur.

In 2021 was de politie enige maanden lang in staat live mee te lezen met berichten die gebruikers van SKY ECC naar elkaar verstuurden. Zo kwam naar voren dat er op 5 maart 2021 ergens geld zou worden overgedragen. De politie stelde vast dat er daadwerkelijk een 1 miljoen euro werd overgedragen, nadat de man uit Bussum (41 jaar) en de man uit Utrecht (26 jaar) waren gearresteerd.

De man uit Bussum werd aangestuurd door de 49-jarige man uit Hilversum. Hij wordt dan ook gezien als een leidinggevende van de criminele organisatie. Na de arrestatie vonden meerdere huiszoekingen plaats. Bij de mannen zijn (grote) contante geldbedragen en drugs gevonden.

Minimaal 13 miljoen euro

Ook andere berichten van SKY ECC zijn met de Nederlandse politie gedeeld. Deze berichten hebben bewijs opgeleverd voor betrokkenheid van de verdachten bij andere witwashandelingen van grote geldbedragen en bezit en handel in drugs. De man uit Hilversum vormde samen met de man uit Bussum een criminele organisatie. De Utrechter voerde opdrachten uit. Als schakels in de (internationale)drugshandel zijn de mannen uit Hilversum en Bussum betrokken geweest bij het witwassen van in elk geval ruim 13 miljoen euro, waaronder het miljoen dat vorig jaar in Huizen is gevonden.