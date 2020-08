Rechtbank: opzettelijke dodelijke aanrijding was noodweer

Connect on Linked in

De 37-jarige man die drie jaar geleden op de Randweg in Arnhem een overvaller opzettelijk tot twee keer toe aanreed en doodde krijgt daarvoor geen straf. De rechtbank in Arnhem oordeelde woensdag dat hij handelde uit zelfverdediging. Hij moet worden ontslagen van rechtsvervolging.

Tuin

Slachtoffer was de Bredanaar John Appels, die de verdachte kort daarvoor in zijn huis had overvallen en beschoten. Een en ander gebeurde in maart 2017. Appels schoot meerdere keren: bij de voordeur, in de woning en in de tuin. De verdachte en zijn partner vluchten via de schutting de tuin uit. Zij hielden een bestelauto staande en stapten daarin. Omdat de weg voor hen door een andere auto werd geblokkeerd, draaide de verdachte de auto. Op dat moment blijkt de overvaller in dezelfde richting te zijn gerend en voor de auto te staan. De overvaller schiet richting de auto. Vervolgens vinden de twee aanrijdingen plaats, waarbij de man de overvaller eerst aanrijdt en daarna over hem heen rijdt. De overvaller overlijdt aan de gevolgen van de twee aanrijdingen.

Twee minuten

Als iemand handelt uit een noodzakelijke verdediging tegen een aanval of dreiging, uit noodweer, is een misdrijf niet strafbaar. Noodweerexces is als iemand als gevolg van heftige emoties (veroorzaakt door de eerdere aanval of de dreiging) te ver gaat in zijn verdediging terwijl de noodweersituatie voorbij is.

Tussen het binnendringen van de overvaller in de woning en de laatste aanrijding zitten slechts twee minuten. In dit tijdsbestek worden de man en zijn partner meerdere keren beschoten, zelfs tot een seconde voor de eerste aanrijding. Vervolgens eindigt de situatie met de tweede aanrijding 15 seconden later.

Door deze dreiging vindt de rechtbank dat de emoties zo heftig en intens zijn geweest dat de verdachte hierdoor niet redelijk kon nadenken. De rechtbank komt tot de conclusie dat de verdacht door de angst en paniek in een toestand is gekomen waarin hij geen controle meer had over zijn denken, gevoelens en keuzes. Vanuit deze toestand heeft hij de overvaller aangereden en overreden.

Niet strafbaar

De man kan volgens de rechtbank voor de eerste aanrijding een beroep doen op noodweer en voor de tweede aanrijding een beroep op noodweerexces. Dit betekent dat de man wel schuldig is aan doodslag van de overvaller – hij reed hem immers bewust aan – maar dat hij niet gestraft kan worden. Met deze uitspraak volgt de rechtbank de eis van de officier van justitie.

Door het vonnis komt het niet tot een schadevergoeding voor de nabestaanden.

Appels was vanaf zijn jeugd in Breda een veelpleger en tobde met drugsverslaving.