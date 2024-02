Rechtbank puzzelt op dodelijke schietpartij in duistere kelder

Connect on Linked in

Op een lenteavond, vorig jaar in Rotterdam, bestookten twee mannen elkaar in een duistere kelder op enkele meters afstand met vuurwapens. Ze leegden allebei het volledige magazijn van hun pistool. Na een handvol secondes was er dodelijk slachtoffer: het was een derde man, die niet geschoten had. De schutters zijn nu allebei op vrije voeten gesteld. Een reconstructie door een advocaat van een van de verdachten suggereert dat het doodschieten van een 27-jarige man noodweer kan zijn geweest.

Door @Wim van de Pol

Het is zondagavond 26 maart rond 19.00. In de Gijsingstraat in Rotterdam-Delfshaven stappen drie mannen het trappenhuis van een portiekflat in. Vanaf de buitendeur is het maar een paar meter naar een trapje dat naar een kelder voert.

Wie de trap afloopt ziet een slecht verlicht hok met links twee nissen, en de deuren van een paar kelderboxen. De ruimte is nog geen twintig vierkante meters groot.

Kilo’s hasj

De drie mannen willen beneden in de kelder de overdracht van een flink aantal kilo’s hasj bespreken, maar dat loopt niet goed af. Er is zo weinig vertrouwen dat twee van de drie naar hun pistool tasten en beginnen te schieten. De één lost 14 kogels en de ander 8. Dan zijn hun magazijnen leeg. De schutters, allebei 27 jaar, raken gewond.

Het dodelijke slachtoffer (31) stond tussen hen in. Als de kruitdamp het zicht in de duistere ruimte bijna helemaal heeft weggenomen ligt hij zwaargewond op het beton, en hij overleeft het niet. Hij werd tweemaal getroffen.

Broer

Het dodelijke slachtoffer is de broer van een van de schutters. Nadat de politie en ambulance ter plaatse zijn gekomen wordt een van de schutters naar een ziekenhuis gebracht. De andere schutter meldt zichzelf diezelfde nacht bij een ziekenhuis.

Ze zijn allebei verdachte, maar de rechtbank schorst de broer van het slachtoffer na enige tijd uit de voorlopige hechtenis. De andere schutter blijft in het huis van bewaring. Het was een kogel uit zijn wapen die de 31-jarige man dodelijk verwondde.

De officier van justitie gaat ervan uit dat hij schuldig is aan moord of doodslag.

Wat is er nu precies gebeurd in die ruimte bij de kelderboxen?

Op de grond of niet?

De verdenking voor de doodslag komt voort uit de omstandigheid dat het niet waarschijnlijk is dat de broer van het slachtoffer met opzet op hem heeft geschoten. Bovendien zegt deze schutter dat de ander het eerst zijn pistool trok en dat zijn broer al op de grond lag toen hij werd doodgeschoten.

De tweede schutter ontkent dat met klem. Hij zegt dat juist de ander als eerste schoot.

Daarnaast bestrijdt hij dat het slachtoffer op grond ging liggen. Hij stelt dat het slachtoffer wegdook en zich van hem afdraaide toen het vuurgevecht uitbrak.

Doodlopende nis

Advocaat Yehudi Moszkowicz heeft afgelopen week een video registratie van een reconstructie ingediend die hij zelf heeft laten maken. De rechtbank had dit eerder afgewezen.

Moszkowicz: ‘Mijn cliënt zegt dat de andere schutter, de broer van het dodelijke slachtoffer nog op de trap stond terwijl hij beneden in de kelder was. Op dat moment trok hij een vuurwapen. Mijn cliënt zocht dekking, maar hij kon geen kant op, er was alleen een doodlopende nis.’

Moszkowicz laat in de reconstructie zien hoe zijn cliënt in die nis vanuit een hurkende positie op de tegenpartij schoot, die op de trap stond. Kogelinslagen en gevonden hulzen ondersteunen die veronderstelling.

Moszkowicz: ‘Wat de reconstructie aantoont is dat het wegduiken en wegdraaien door het slachtoffer zoals mijn cliënt dat heeft beschreven precies klopt met de schotbanen die het Nederlands Forensisch Instituut heeft vastgesteld. Een kogel drong onder aan zijn rug naar binnen en is er bij de schouder uitgekomen. De kogel heeft zich dus horizontaal door het lichaam verplaatst. Dat het slachtoffer op de grond lag is niet waarschijnlijk.’

Het schotkanaal loopt volgens het forensisch onderzoek inderdaad van de heup naar de schouder.

Nieuw proces-verbaal

De recherche heeft de video inmiddels bestudeerd. In een nieuw proces-verbaal stelt een rechercheur op basis van de video nu dat het scenario dat het slachtoffer wegdook ‘even waarschijnlijk’ is als het scenario dat hij op de grond lag.

De rechtbank heeft kennis genomen van de nieuwe informatie en deze week de cliënt van Moszkowicz voorlopig in vrijheid gesteld. Beide schutters zijn dus nu op vrije voeten.

Moszkowicz wil aantonen dat zijn cliënt niet anders kon doen dan terugschieten, en dat er sprake is geweest van noodweer, zodat hij van strafvervolging voor doodslag moet worden ontslagen.

De zaak zal later dit jaar verder worden behandeld.