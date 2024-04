Rechtbank: schietpartij in druk café was geen poging doodslag

Connect on Linked in

Een man die op een drukke avond in een bar in het Haagse centrum iemand in zijn been heeft geschoten is niet veroordeeld voor poging tot doodslag maar alleen voor zware mishandeling. Het Openbaar Ministerie had tegen de 34-jarige J. L. voor poging tot doodslag zes jaar cel geëist. De rechtbank veroordeelt de verdachte alleen voor de mishandeling, tot drie jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf

Scheenbeen

De schietpartij vond plaats op 6 augustus vorig jaar in de Brazuka Bar in de Herenstraat toen twee groepjes ruzie kregen over een zitplaats in het drukke café. Volgens getuigen trok de dader heel snel een vuurwapen en schoot daarmee het slachtoffer in zijn onderbeen, waarna er een grote vechtpartij uitbrak. Het slachtoffer bleef op de grond achter met een verbrijzeld scheenbeen. De getuigen zeggen dat van uitpraten geen sprake was en dat de schutter meteen begon te schieten.

De schutter schoot één maal gericht op het been van het slachtoffer. Advocaat Michel van Stratum had betoogd dat er daarom geen sprake kan zijn van een poging iemand van het leven te beroven. De rechtbank is het daarmee eens.

Schadevergoeding

De verdachte L. heeft eerdere veroordelingen voor geweldsdelicten achter de rug. Hij heeft daarbij ook eerder een vuurwapen gebruikt. Dat vindt de rechtbank een strafverzwarende omstandigheid.

L. moet aan het slachtoffer ook ruim 16.000 euro betalen, voor materiële en immateriële schade.