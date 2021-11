Rechtbank staakt mega-phishing zaak om zieke verdachte

Print This Post

An het einde van een slepende rechtszaak heeft de rechtbank in Zwolle de zaak tegen de hoofdverdachte van een zeer grote phishing-zaak beëindigd omdat de man te ziek is. De rechtbank oordeelt dat de man geen eerlijk proces zou krijgen en heeft het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk verklaard. Rechtbanken komen zeer zelden tot een dergelijke beslissing. Het gaat om één van de grootste phishingzaken die het Openbaar Ministerie ooit voor de rechter bracht.

Ruim 2 miljoen

In de phishingzaak “Monument” verrichtte de politie in 2015 aanhoudingen in Amsterdam en Hoogvliet. De groep werkte zeer georganiseerd en wist daardoor veel mensen om de tuin te leiden en bankrekeningen te plunderen.

Door middel van een phishingmail kregen de verdachten inzage in bankgegevens. Mensen met hoge saldi werden vervolgens benaderd per telefoon door iemand die zich voordeed als bankmedewerkster die hen inloggegevens en codes aftroggelde. Het landelijk parket bracht uiteindelijk 78 zaken voor de rechtbank en taxeerde het schadebedrag op totaal 2.839.613, 50 euro.

Behalve de hoofdverdachte werden de medeverdachten op 16 april 2019 veroordeeld tot onder meer 30 maanden en 42 maanden gevangenisstraf.

Een van de belangrijkste criminelen

Het Openbaar Ministerie noemde deze hoofdverdachte een van de belangrijkste criminelen op het gebied van phishing en cybercrime in Nederland. Er moesten veel getuigen worden gehoord en de zaak sleepte lang voort. De hoofdverdachte was ernstig ziek en kwam al eerder op vrije voeten. Advocaat Jillis Roelse had de rechtbank verzocht gezien de verergerende toestand van zijn cliënt de zaak definitief te staken.

De rechtbank in Zwolle heeft nu geoordeeld dat vanwege de medische en kwetsbare achtergrond van de verdachte er ‘geen reële verdedigingsmogelijkheid’ voor hem is. Hij kan zich niet goed meer verweren en zou daardoor geen eerlijk proces krijgen. Ondanks het belang en de omvang van de zaak verklaart de rechtbank het Openbaar Ministerie daarom niet ontvankelijk.

In de zaak tegen de verdachte van onder meer langdurige mishandeling in Ruinerwold nam de rechtbank een vergelijkbare beslissing.