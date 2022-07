Rechtbank stelt uitspraak in moordzaak Peter R. de Vries uit tot na de zomer

Connect on Linked in

De rechtbank in Amsterdam doet donderdag geen uitspraak tegen de twee verdachten van de moord op Peter R. de Vries. De rechtbank wil nieuwe informatie van het Openbaar Ministerie aan het dossier toevoegen. De uitspraak wordt uitgesteld tot na de zomer. In oktober is er eerst een regiezitting in de zaak.

Nieuwe getuige ‘5089’

In de Amsterdamse rechtbank was maandag een extra zitting ingelast, nadat de rechtbank vorige week het onderzoek naar de moord op Peter R. de Vries heropende. Dat gebeurde nadat er verklaringen van de nieuwe getuige ‘5089’ door het OM aan de rechtbank en de verdediging van de verdachten werd gestuurd.

De nieuwe getuige ‘5089’ hoorde al in april 2021 dat een journalist moest worden aangepakt. Het zou volgens hem gaan om een ’vijand van de chef’.

Taghi

Daarmee wordt voor het eerst iets gezegd over het mogelijke motief en de link met Ridouan Taghi. De Poolse getuige realiseerde zich naar eigen zeggen pas later wie werd bedoeld, toen hij hoorde dat Peter R. de Vries was doodgeschoten. Hij zou zich rot zijn geschrokken, aldus De Telegraaf.

De verklaringen van de nieuwe getuige ‘5089’ werpen volgens het OM geen nieuw licht op de zaak en zullen niets veranderen aan de eisen van levenslang.

Enorme druk

Volgens advocaat Ayse Çimen van de vermeende chauffeur Kamil E. bij de moord, is uit de nieuwe informatie echter gebleken dat E. onder enorme druk stond. Hij zou vermoord worden als hij niet meewerkte aan de liquidatie. De verklaringen van de nieuwe getuige zijn volgens haar dan ook cruciaal voor het verschil tussen een levenslange en tijdelijk langdurige celstraf.

Çimen vroeg maandag om de uitspraak die voor komende donderdag gepland stond, te verplaatsen tot na de zomer. De rechtbank gaat daar in mee en houdt waarschijnlijk in oktober een regiezitting in de zaak. Dan zal ook bekend worden wanneer de uitspraak verwacht wordt.