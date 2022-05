Rechtbank stelt vonnis in grote strafzaak uit om Sky ECC

Connect on Linked in

De rechtbank Amsterdam heeft het vonnis in de grote cocaïnezaak Cherokee voor onbepaalde tijd uitgesteld in afwachting van nadere informatie van het Openbaar Ministerie over het hacken van de server van Sky ECC in Frankrijk. De advocaten hadden aan de hand van Franse documenten betoogd dat het Openbaar Ministerie de rechtbank onjuist had geïnformeerd over de Sky ECC-hack.

Door @Wim van de Pol

Nadat Crimesite dit voorjaar had onthuld dat uit een document van de rechtbank in Parijs blijkt dat Nederlandse specialisten van de politie de tool hadden ontwikkeld om de hack op de Franse server uit te voeren (en dat die tool dus geen Frans staatsgeheim kon zijn), blijkt nu uit een ander document dat Nederland al in 2018 bezig was met Sky ECC en aan Frankrijk hiervoor een rechtshulpverzoek deed.

Gezwegen

Het Openbaar Ministerie doet het voorkomen dat de SKY ECC-hack een geheel Frans initiatief is geweest waar Nederland en België bij zijn aangehaakt. Daarvoor hadden de landen op 13 december 2019 een zogeheten JIT (Joint Investigation Team) opgericht.

Het Openbaar Ministerie heeft in alle toelichtingen aan de rechtbanken gezwegen over het rechtshulpverzoek aan Frankrijk van een jaar eerder. Advocaat Marcel van Gessel heeft een document van het Hof van Beroep in Douai overgelegd waaruit blijkt dat er op 3 december 2018 al een Europees rechtshulpverzoek was gedaan.

Toezegging

Op de zitting van vrijdag zou in de cocaïnezaak Cherokee, die gaat over de smokkel van vele duizenden kilo’s, de rechtbank uitspraak doen. In plaats daarvan stelde de rechtbank nog vragen over de kwestie van de Sky ECC-hack aan de officieren van justitie. Zij kwamen vrijwillig met de toezegging dat ze alle (Franse) documenten en machtigingen die zien op de hack in Frankrijk aan de rechtbank zullen gaan overleggen.

Het lijkt erop dat de rechtbank meer wil weten over de wijze waarop de pgp-chats van Sky ECC, de kern van het bewijs in de zaak, zijn verzameld. De advocaten hebben betoogd dat er toegang moet komen tot deze informatie omdat het Wetboek van strafvordering dat vereist en omdat de verdachten recht moeten hebben op een eerlijk proces.

Voor onbepaalde tijd uitgesteld

In afwachting van de stukken van het Openbaar Ministerie stelde de rechtbank de datum van het vonnis voor onbepaalde tijd uit en blijven de verdachten in vrijheid hun proces afwachten.

Advocaat Van Gessel in reactie tegen Crimesite:

Ik vraag me steeds meer af: wat is nu de reden geweest voor het Openbaar Ministerie om die hack van Sky ECC op deze manier te doen en de zaken zo aan de rechter te presenteren. Er staan hele grote strafzaken op het spel, over drugs- en levensdelicten. Door het risico te nemen om de rechtbanken zo onvolledig te informeren is de kans niet denkbeeldig dat die zaken nu stuk gaan.

De ontwikkelingen in deze strafzaak Cherokee zullen met argusogen worden gevolgd door de deelnemers aan andere strafzaken. Het Openbaar Ministerie heeft geen termijn genoemd waarbinnen het landelijk parket de toelichtingen zal gaan verschaffen.

