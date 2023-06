Rechtbank veroordeelt Mink K. tot zes jaar gevangenisstraf

Print This Post

Mink K. heeft dinsdag zes jaar gevangenisstraf opgelegd gekregen van de rechtbank in Rotterdam, voor het vervoeren van cocaïne en betrokkenheid bij het opzetten van een cocaïnewasserij. Dit meldt De Telegraaf.

Bewijs

De rechtbank zag voldoende bewijs voor een veroordeling in onderschepte berichten op de server Sky ECC. In de berichten wordt onder meer overlegd over geldbedragen en bestellijsten, schrijft De Telegraaf.

De 62-jarige K. is veroordeeld voor het vervoeren van honderden kilo’s cocaïne, en voor betrokkenheid bij het opzetten van een cocaïnewasserij, aldus de krant. ‘Hij had een leidende en coördinerende rol’, aldus de rechtbank.

Lager

De partij cocaïne van 400 kilo waar K. voor is veroordeeld en die binnenkwam via de Antwerpse haven in een partij bananen, raakte zoek, en belandde bij een supermarkt in het Duitse Remscheid.

Het OM ziet Kok als ‘een baas in de cocaïnewereld’. Het Openbaar Ministerie eiste eerder 9 jaar celstraf voor Kok. De straf is lager geworden dan de eis, omdat de rechtbank onvoldoende bewijs ziet dat K. ook nog een andere partij drugs in zijn bezit heeft gehad.

De advocaat van K., Mark Teurlings, had om vrijspraak gevraagd. Hij laat dinsdag in een reactie aan De Telegraaf weten ‘teleurgesteld’ te zijn in de uitspraak en hij overweegt een hoger beroep.

Lees hier de uitspraak van de Rotterdamse rechtbank.