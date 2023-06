Justitie wil negen jaar cel voor Mink Kok (61) wegens cocaïnehandel

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag voor de rechtbank in Rotterdam negen jaar celstraf geëist tegen Mink Kok (61) voor cocaïnehandel en het opzetten van een cocaïnewasserij. Het bewijs vloeit volgens justitie voort uit onderschepte Sky ECC-berichten.

Duitse supermarkt

Kok wordt verdacht van betrokkenheid bij transport van cocaïne. Het gaat onder meer om 400 kilo cocaïne die in 2020 in de Antwerpse haven binnenkwam en in een supermarkt in Remscheid (D) tussen een partij bananen werd aangetroffen.

Acht jaar cel

Ook Koks schoonzoon Najim Z. (42) wordt door het Openbaar Ministerie beschuldigd van betrokkenheid bij de import vanuit Zuid-Amerika van twee partijen van 750 en 840 kilo cocaïne. Die werden in 2021 onderschept in de havens van Antwerpen en Rotterdam. Najim Z. is dinsdag voor die twee coketransporten in een aparte zaak veroordeeld tot acht jaar cel, met aftrek van voorarrest en de duur dat hij in Libanon in uitleveringsdetentie zat. Het OM eiste twee weken geleden nog twaalf jaar cel tegen hem. De zaken van Kok en Z. staan volledig los van elkaar.

Sky-telefoons

Het bewijs voor deze transporten vindt justitie in berichten die gebruikers van berichtendienst Sky ECC naar elkaar hebben verstuurd. Justitie zegt te kunnen bewijzen dat er intensief contact is geweest tussen Sky-telefoons die worden toegeschreven aan Z. en Mink Kok. Beide mannen zijn eind maart 2022 aangehouden in Libanon.

Tv-programma

Toen Mink Kok werd aangehouden is er geen Sky-telefoon bij hem gevonden. De recherche zegt dat het onderzoek tegen Kok is begonnen nadat hij in een televisieprogramma vertelde dat hij Sky-telefoons gebruikte om met anderen te communiceren.

Zijn advocaat Mark Teurlings ontkende eerder dat Kok de gebruiker is geweest van de twee aan hem toegeschreven Sky-telefoons. Teurlings: ‘In de berichten lezen we duidelijk dat de gebruiker van de telefoon in Nederland, zelfs in Amsterdam zou zijn. De gebruiker kan dan dus nooit Kok zijn geweest omdat die in die tijd in Libanon was.’

Volgens Teurlings is alleen het bezit van een pgp-telefoon geen reden voor een onderzoek en is de start van het onderzoek daarom “onrechtmatig”.

Taghi

Najim Z. is door verschillende media op basis van bronnen bij justitie of politie genoemd en gekarakteriseerd als ‘kopstuk’ in het netwerk van Ridouan Taghi. De advocaten van Z. zijn Cem Polat en Michel van Stratum. Ze hebben eerder bestreden dat hun cliënt als ‘de financiële man’ van het drugsnetwerk van Ridouan Taghi gezien moet worden, zoals de gedachte van het Openbaar Ministerie is.

‘Baas in cocaïnewereld’

Het OM ziet Kok als ‘een baas in de cocaïnewereld’ die zich naast de invoer van honderden kilo’s cocaïne vanuit Zuid-Amerika naar Nederland ook bezig zou hebben gehouden met het opzetten van een cocaïnewasserij. Het OM eist negen jaar cel tegen Kok.

De rechtbank doet op 27 juni uitspraak.

