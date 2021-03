Rechtbank wijst ontnemingsvordering van 20 miljoen af

Connect on Linked in

De rechtbank in Arnhem heeft een ontnemingsvordering van 20 miljoen euro tegen twee mannen die een enorm bedrag verduisterden en witwasten bij de Belastingdienst afgewezen. De twee biljartvrienden uit Duiven werden in 2018 veroordeeld voor het wegsluizen van 19,5 miljoen euro van de Belastingdienst. Een van de twee was daar werknemer en maakte misbruik van zijn functie.

Goud

Van het bedrag is ruim een ton overgemaakt naar de rekening van een bedrijf. De rest van het bedrag werd overgemaakt naar twee bankrekeningen in Turkije. Een deel van het geld is daar vervolgens omgezet in goud. De officier van justitie vorderde een bedrag van 20 miljoen aan wederrechtelijk verkregen voordeel van de twee mannen en van betrokken bedrijven.

Waar het vermogen nu is weet de rechtbank niet.

Geen financieel voordeel

Volgens de rechtbank is niet gebleken dat de (rechts)personen de beschikking hadden over het geld en er financieel voordeel van hebben gehad. Uit het dossier blijkt volgens de rechtbank namelijk niet dat de veroordeelden de beschikking hadden over het geld, of dat zij er financieel op vooruit zijn gegaan. Ook blijkt niet dat zij gemachtigd zijn op de (Turkse) rekeningen. Daarom wijst de rechtbank de vorderingen van de officier van justitie in deze zaken af.

De rechtbank stelt vast dat een bedrijf ruim een ton op de rekening kreeg bijgeschreven. Dat geld is in de strafprocedure in beslag genomen en bij vonnis van 5 juli 2018 verbeurd verklaard. Om die reden stelt de rechtbank de betalingsverplichting vast op 0 euro.