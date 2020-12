Rechtbank wil meervoudig moordenaar nog niet in vrijheid stellen

Connect on Linked in

De rechtbank in Roermond heeft dinsdag besloten dat de 54-jarige Paul S. nog zeker een jaar onder voorwaarden in een tbs-instelling moet verblijven. Daarmee gaat de rechtbank tegen het advies van de Reclassering in, die van oordeel is dat een voorwaardelijke beëindiging van de dwangverpleging nu al kan. De rechtbank vindt dit ‘te overhaast en te risicovol’.

20 jaar cel en tbs

Ex-marinier Paul S. werd op 31 januari 2005 door het gerechtshof Den Bosch veroordeeld voor de viervoudige moord op zijn ex-vriendin en drie leden van zijn ex-schoonfamilie in 2003 in Kerkrade, in een huis en in een nabij gelegen sportschool waar hij mede-directeur was.

S. kreeg een gevangenisstraf van 20 jaar en tbs. De termijn van de terbeschikkingstelling is gaan lopen op 21 december 2010. Vanaf die datum is de tbs-termijn steeds verlengd.

Positief

Op verzoek van de rechtbank had de Reclassering onderzocht onder welke voorwaarden de Reclassering inmiddels de begeleiding zou kunnen overnemen. De Reclassering adviseerde positief en stelde een aantal voorwaarden. Algemeen is het oordeel positief over het verloop van in de kliniek aangeboden behandelingen. De volgende stap in de behandeling is het blootstellen aan situaties, waarin S. moet omgaan met de tegenslagen, stress, spanningen en krenkingen die normaal zijn in de maatschappij.

Verlof

De rechtbank heeft voor haar oordeel ook adviezen ingewonnen bij de tbs-kliniek en de deskundigen in de psychiatrie en psychologie die over S. het afgelopen jaar hebben gerapporteerd.

Sinds september woont S. voor een aantal nachten per week zelfstandig buiten de kliniek. Om te kunnen resocialiseren moet hij wennen en zal hij moeten leren vooral ook in emotioneel opzicht om te gaan met de samenleving. De rechtbank vindt dat het met het oog op de veiligheid van belang is dat de overgang vanuit de kliniek naar de maatschappij zorgvuldig en gefaseerd, en steeds met kleine stapjes verloopt, met de nodige ondersteuning en toezicht.

De rechtbank denkt dat er met de verlenging van de tbs voor een jaar rust en ruimte is voor S. om goed te kunnen wennen aan het leven in de maatschappij.