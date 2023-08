‘Rechtbank wil nader onderzoek Tilburgse schietpartij’

Connect on Linked in

Het Nederlands Forensisch Instituut gaat nader onderzoek doen naar de dodelijke schietpartij van december vorig jaar bij het tankstation aan de Ringbaan-Oost in Tilburg, dat schrijft het Brabants Dagblad. Woensdag was er bij de rechtbank in Breda een voorbereidende zitting in de zaak tegen verdachte Javier L. Bij de schietpartij werd Lucho S. (37) doodgeschoten.



Reconstrueren

Het onderzoek moet in kaart gaan brengen hoe de schietpartij precies is gebeurd. Bijvoorbeeld hoe de kogels in het lichaam van het slachtoffer hebben kunnen binnendringen. Op die manier hoopt de rechtbank de omstandigheden te kunnen reconstrueren.

Bedreigd

De verdachte heeft bekend de schoten te hebben afgevuurd. Advocaat Geoffrey Woodrow zegt dat getuigen bevestigen dat zijn cliënt zich zo bedreigd voelde door de S. en diens broer dat hij geen andere uitweg zag toen het bij het tankstation tot een confrontatie kwam.

Ook staat volgens hem vast dat de confrontatie geen toevallige ontmoeting was. Een van de getuigen zou nog hebben geprobeerd om de broers ervan te weerhouden om naar het tankstation te rijden.

Advocaat Woodrow heeft de rechtbank verzocht om zijn cliënt tot aan de inhoudelijke behandeling van zijn zaak in vrijheid te stellen, het Openbaar Ministerie verzette zich daartegen. De rechtbank wees het verzoek af.

Peter R. de Vries

De officier van justitie zegt dat juist niet is gebleken dat de broers de verdachte bedreigden. En dat de aard van een conflict niet duidelijk is.

De broer van Lucho S. is korte na de schietpartij in Tilburg opgepakt. Hij is een van de verdachten in het onderzoek naar moord op Peter R. de Vries.