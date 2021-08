Rechtbank wil verkeerscontrole politie nader onderzoeken

Connect on Linked in

In Den Bosch wil de rechtbank getuigen horen over de toedracht bij een verkeerscontrole waarbij in april in Maarheeze 9 kilo xtc-pillen in een auto was aangetroffen. De rechtbank besloot dat twee agenten die de verkeerscontrole hebben uitgevoerd en de verdachten als getuigen moeten worden gehoord over de gang van zaken. De vraag is of de agenten zich aan de wet hebben gehouden bij de vondst van de drugs.

Hoge Raad

Over dit soort controles hebben al veel rechters zich het hoofd gebroken en uitspraken gedaan. De politie mag niet zomaar zonder ernstige verdenking een auto doorzoeken. Vaak worden auto’s aangehouden voor een verkeerscontrole waarna er drugs gevonden worden, nadat er vervolgens om enige reden zo’n verdenking is ontstaan.

In 2015 heeft het gerechtshof in Amsterdam korte metten gemaakt met een dergelijke zaak maar het hof werd daarna in cassatie teruggefloten door de Hoge Raad. Sindsdien zijn verkeerscontroles waarbij de politie auto’s doorzoekt schering en inslag (zie een aantal gevallen hier).

Beelden vernietigd

In de zaak van Maarheeze was een verkeerscontrole de aanleiding om een auto aan de kant te zetten en direct te doorzoeken. De politie plaatste op Instagram over de controle een bericht. De gang van zaken bracht advocaat Jillis Roelse ertoe om de rechter-commissaris te vragen of er misschien beelden van de bodycam waren gemaakt tijdens de aanhouding. Die bleken er te zijn.

Alleen, de recherche heeft deze bodycam beelden vernietigd, omdat de recherche zelf van oordeel was dat ‘hierop geen relevante informatie’ zou staan. Dit was heel opmerkelijk omdat de vernietiging plaatsvond na het verzoek aan de rechter-commissaris om de beelden. Roelse: ‘Het gaat hier om vernietiging van cruciaal bewijsmateriaal.’

Roelse had verzocht om het horen als getuige van de agenten die de verkeerscontrole uitvoerden. De rechtbank besloot woensdag dat dit moet gebeuren. Verder moet de officier van justitie een proces-verbaal maken over de gang van zaken rondom de vernietiging van de bodycam-beelden.