Rechter in zaak Vidar: ‘Inzet criminele burgerinfiltrant is rechtmatig’ (UPDATE3)

De rechtbank Noord-Nederland vindt dat de inzet van een criminele burgerinfiltrant in de drugszaak Vidar rechtmatig is. Het Openbaar Ministerie heeft hiervoor aan alle voorwaarden voldaan.

door Joost van der Wegen

Bewezen

Woensdag veroordeelde de rechtbank een groot aantal verdachten in de zaak. Daaraan ten grondslag lag de goedkeuring van de rechtbank van de inzet van een criminele burgerinfiltrant.

De rechtbank Noord-Nederland heeft 15 verdachten veroordeeld voor feiten die ‘verband houden’ met de uitvoer van forse hoeveelheden harddrugs, witwassen, deelname aan een criminele organisatie en wapenbezit. Vijf verdachten zijn vrijgesproken.

De straffen die rechtbank heeft opgelegd variëren van 7 jaar gevangenisstraf tot 80 uur taakstraf.

Publiciteit

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste in de zaak Vidar tot acht jaar gevangenisstraf tegen twintig verdachten van betrokkenheid bij internationale drugshandel. De zaak kreeg veel publiciteit, omdat de politie de criminele burgerinfiltrant inzette. Volgens de officieren van Justitie was bewezen dat de verdachten een criminele organisatie vormden en onder meer 86 kilo amfetamine naar Finland smokkelden.

Vraag

De criminele burger, die in het onderzoek A-4110 is genoemd, benaderde begin 2018 de politie met het verhaal dat hij door het verdachte lid van de motorclub Red Devils in januari 2018 was benaderd met de vraag ‘of hij nog wel eens wat deed’ en of hij een buitenlandse afnemer van speed kon aandragen. Die contacten tussen A-4110 en de Red Devil vonden plaats voordat het onderzoek Vidar op 20 april 2018 van start ging.

Het was de bedoeling dat de criminele burger kort zou worden ingezet, vooral om undercoveragenten te introduceren, die vervolgens het stokje van hem over zouden nemen. Die strategie bleek niet te werken; verdachten wilden alleen in zee met het hun bekende en vertrouwde contact A4110.