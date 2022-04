Eis: tot acht jaar tegen Hells Angel in zaak met burgerinfiltrant

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft in de zogeheten Vidar-zaak tot acht jaar gevangenisstraf geëist tegen twintig verdachten van betrokkenheid bij internationale drugshandel. De zaak kreeg veel publiciteit omdat de politie een criminele burgerinfiltrant heeft ingezet. Volgens de officieren van justitie is bewezen dat de verdachten een criminele organisatie vormden en onder meer 86 kilo amfetamine naar Finland exporteerden.

Hells Angels

Verder troffen ze volgens het OM voorbereidingen voor uitvoer van 30 kilo amfetamine naar Denemarken en 300 kilo cocaïne naar Australië, en waren ze schuldig aan witwassen en wapenbezit.

Op 20 april 2018 startten politie en Openbaar Ministerie een onderzoek naar mogelijke betrokkenheid van leden van de Hells Angels North Coast in Harlingen bij de internationale handel in harddrugs. Het onderzoek begon met een verdenking tegen een lid van de Red Devils Leeuwarden, een supportclub van de Hells Angels. Omdat een supportclub voor belangrijke besluiten afhankelijk is van de Hells Angels, was de verwachting dat onderzoek naar het lid van de Red Devils kon leiden tot zicht op de betrokkenheid van de Hells Angels bij internationale drugshandel. De officier van justitie stelt dat leden van Hells Angels in Noord-Nederland betrokken waren bij de internationale handel in harddrugs.

Gesloten bolwerk

Het resultaat van het onderzoek is mede bereikt door de inzet van een criminele burgerinfiltrant. Die inzet was noodzakelijk, vond het OM, omdat de Hells Angels een gesloten bolwerk vormen, waarbinnen forse represailles staan op het praten met de politie. Clubleden zijn alert op opsporingstechnieken en wantrouwend ten aanzien van nieuwkomers. Er wordt het liefst gewerkt met vertrouwde, bekende contacten. Om dat bolwerk te doorbreken moest er een criminele burgerinfiltrant worden ingezet, zei de officier van justitie.

A-4110

De criminele burger, die in het onderzoek A-4110 is genoemd, benaderde begin 2018 de politie met het verhaal dat hij door het verdachte lid van de Red Devils in januari 2018 was benaderd met de vraag of hij nog wel eens wat deed en of hij een buitenlandse afnemer van speed kon aandragen. Die contacten tussen A-4110 en de Red Devil vonden plaats voordat het onderzoek Vidar op 20 april 2018 van start ging.

Het was de bedoeling dat de criminele burger kortdurend zou worden ingezet, vooral om undercoveragenten te introduceren, die vervolgens het stokje van hem over zouden nemen. Die strategie bleek niet te werken; verdachten wilden enkel in zee met het hun bekende en vertrouwde contact A4110. In maart 2019 is ervoor gekozen hem in te zetten als criminele burgerinfiltrant.

Prominent lid

Door de inzet van de criminele burgerinfiltrant denkt het Openbaar Ministerie aan te hebben kunnen tonen dat een prominent lid van de Hells Angels Harlingen bij de internationale drugshandel betrokken was en dat een lid van de Hells Angels Finland deelnam aan de criminele organisatie die de drugshandel uitvoerde en geldbedragen van Finland naar Nederland bracht (witwassen).

Tegen het Harlingse lid is een gevangenisstraf geëist van acht jaar en tegen het Finse lid 30 maanden. Het lid van de Red Devil waarmee het onderzoek begon moet volgens het openbaar ministerie zes jaren gevangenisstraf opgelegd krijgen.

