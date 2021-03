Rechter stopt vervolging vader in Ruinerwoldse zaak

Connect on Linked in

De rechter heeft donderdag besloten om de vervolging van verdachte Gerrit Jan van D. in de Ruinerwoldse zaak te staken. Vanwege een hersenaandoening, die hij in 2016 opliep, is hij niet in staat zijn proces te volgen.

Oordeel

De rechtbank is tot het oordeel gekomen dat de Officier van justitie niet-ontvankelijk is in de vervolging van verdachte Gerrit Jan van D., in de Ruinerwoldse zaak. Al eerder kwam justitie zelf met deze conclusie. Vandaag heeft de rechtbank die overgenomen.

Misbruik

Van D. werd verdacht van jarenlange vrijheidsberoving en mishandeling van alle kinderen en van seksueel misbruik van twee van de oudste kinderen. Toen het gezin in oktober 2019 werd ontdekt, werd ook klusjesman Josef B. (59) opgepakt. Ook hij is verdacht van vrijheidsberoving. De zaak tegen hem loopt nog.

Nauwelijks begrip

De vader van het ‘spookgezin’ is volgens de rechtbank, afgezien van het maken van enkele klanken, niet in staat te spreken. Hij kan ook nauwelijks begrijpen wat er wordt gezegd, of wat hij leest. Deskundigen denken dat hij misschien wel in staat te begrijpen dat hij wordt berecht, maar niet hoe dat proces verloopt. Daardoor is hij niet in staat zich goed tegen de beschuldigingen te verdedigen.

