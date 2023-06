Rechterhand van voortvluchtig lid ‘Turtles’ in Antwerpen aangehouden

Connect on Linked in

De federale politie in Antwerpen heeft drie mannen aangehouden, na een serie huiszoekingen in die stad. Doelwit was de organisatie van de voortvluchtige drugscrimineel Nasserdine ‘Nadori’ T. Hij wordt beschouwd als lid van de Turtles, de bende die in 2012 aan de oorsprong stond van een drugsoorlog in Nederland. T.’s rechterhand werd tijdens de actie gearresteerd.

Beeld: Nasserdine ‘Nadori’ T.

Invallen

De Gazet van Antwerpen meldt donderdag dat de invallen gedaan zijn, in het kader van een onderzoek naar de invoer van 1000 kilo cocaïne. De rechterhand van Nasserdine ‘Nadori’ T. werd opgepakt. Het gaat om de 27-jarige Soufian T., ook wel ‘Burgemeester’ genoemd. Tegenover de Antwerpse krant wil zijn raadsman niet reageren op de arrestatie. De man wordt ‘burgemeester’ genoemd, omdat hij al van jongs af aan een pak met stropdas draagt.

Liquidaties

Nasserdine T. wordt gerekend tot de criminele groep de ‘Turtles’, die in 2012 betrokken was bij een verdwenen partij van 200 kilo cocaïne in Antwerpen. Een ruzie over die partij stond aan de basis van een serie liquidaties in het Amsterdamse criminele milieu. Met als apotheose de schietpartij in de Staatsliedenbuurt, waar twee jonge mannen werden doodgeschoten, en kogels een paar motoragenten op een haar na misten.

Samen met anderen uit de Antwerpse wijk Borgerhout zou hij begin 2012 een partij cocaïne van een groep Marokkanen uit Nederland hebben doen verdwijnen in de Antwerpse haven. In dat conflict zou onder meer Najib Bouhbouh in oktober 2012 bij het Crowne Plaza Hotel in Antwerpen zijn vermoord. Dit leidde tot de drugsoorlog.

Ontkomen

‘Nadori’ vluchtte destijds naar Marokko en kon daar maar net aan een moordaanslag ontkomen, schrijft de Gazet. Vorig jaar werd hij tot vijf jaar cel veroordeeld, in het onderzoek naar de drugsorganisatie genaamd de ‘mixers’, van zijn aangetrouwde familie S.

Een van de panden waar de politie deze week binnenviel was een ‘stashplaats’ voor blokken cocaïne en geld. De loods bleek erg luxueus ingericht, met een volledig uitgeruste fitnessruimte en een jacuzzi. Bij de zoekingen werden 42 kilogram cocaïne, twee handvuurwapens en 12.000 euro cash geld aangetroffen. Er werd ook een voertuig met verborgen ruimtes in beslag genomen.