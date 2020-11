Rechtszaak Hoofddorpse hasjmoord op rapper Nake Amiry (19) van start

Connect on Linked in

In de rechtbank in Haarlem vindt maandag de eerste pro-formazitting plaats in de rechtszaak tegen de 18-jarige Lars V. uit Hoofddorp, die wordt verdacht van het doodschieten van Amsterdammer Miriondy Leuteria (19). Het slachtoffer werd op 13 juli 2020 in zijn borst geschoten aan de Opaallaan in Hoofddorp na een vermoedelijke ripdeal om een paar ons hasj.

Geen strafblad

De politie hield eerder drie verdachten aan (twee van 19 en één van 20 jaar) uit het groepje van Leuteria, die inmiddels allemaal op vrije voeten zijn. Niemand van hen heeft een strafblad. Twee weken na de dodelijke schietpartij werd de 18-jarige Lars V. uit Hoofddorp als vierde verdachte aangehouden. Hij wordt door justitie gezien als de schutter en hoort bij het groepje waarvan Leuteria en drie vrienden een paar ons hasj wilden kopen.

Mogelijk waren Miriondy “Miry” Leuteria en zijn vrienden van plan om een ripdeal te plegen en liep de situatie daardoor uit de hand. Leuteria werd met één schot in zijn borst neergeschoten en stierf op straat.

Voetbal en rap

Het slachtoffer doorliep als talentvolle verdediger de jeugd­selecties van FC Amsterdam en speelde vervolgens voor de Legmeervogels in Uithoorn. Leuteria was ook onder de rapnaam Nake Amiry en Nake YG actief in (gangster)rapformatie Yung Gods uit Amsterdam-Zuidoost, die gelieerd is aan het populaire hiphopcollectief SMIB. In video’s was hij meestal gemaskerd en onherkenbaar in beeld.