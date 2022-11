Rechtszaak moord Peter R. de Vries moet opnieuw

Connect on Linked in

De rechtszaak naar aanleiding van de moord op Peter R. de Vries moet overgedaan. Dat bleek donderdag tijdens een zitting. De verdediging van een van de verdachten maakte bezwaar tegen de wisseling van een rechter.

Bezetting

De advocaten van verdachte Kamil E., Ayse Çimen en Ronald van der Horst, hebben zich uitgesproken tegen de vervanging van een rechter die is geëmigreerd. Daardoor is de bezetting van de rechtbank veranderd. De procespartijen konden hier bezwaar tegen maken, met als gevolg dat de rechtszaak overgedaan moet worden. Dit is in de wet vastgelegd.

Uitspraak

Tegen de twee verdachten was eerder al levenslang geëist. Voordat de rechter uitspraak kon doen, kwam het Openbaar Ministerie nog met belangrijke informatie over mogelijke andere betrokkenen en opdrachtgevers in de zaak, via een getuige. Naar aanleiding daarvan werd de zaak al heropend. Dit kwam onverwacht. De verhuizing van de rechter stond na de oorspronkelijk afronding van de zaak gepland.

Ontlastend

De advocaten van verdachten Kamil E. denken dat verklaringen van de getuige een ander licht op de zaak kan werpen, dat ontlastend kan werken voor hun cliënt. De verdediging van Kamil E. gaf tijdens een vorige zitting al aan hierover nog niet te willen beslissen, maar tijdens een volgende bijeenkomst hierover naar buiten te zullen komen.

In juli werden drie nieuwe verdachten in de zaak aangehouden. In Spanje en Curacao werden twee verdachten aangehouden van 26 en 27 jaar oud, die filmpjes van De Vries zouden hebben gemaakt na de aanslag, om het schokeffect ervan te vergroten.

Een derde verdachte is de 27-jarige Krystian M., uit het Gelderse Ochten, tegen wie de nieuwe getuige nu zou verklaren. Hij zou de vermeende uitvoerders van de moord op De Vries, Delano G. en Kamil E., rechtstreeks instructies hebben gegeven via heimelijke chats die door de politie werden ontsleuteld.

De berichten werden aangetroffen in een versleutelde smartphone die in de vluchtauto van Delano G. en Kamil E. werd aangetroffen.

Samenvoegen

Er zijn meer redenen om de zaak van de moord op de misdaadjournalist over te doen. Inmiddels heeft de rechtbank besloten dat de zaken van de twee verdachten Delano G. en Kamil E. en de drie anderen zullen worden samengevoegd. Hiervoor wordt weer een regiezitting gepland.

De rechtbank wijst ook toe dat de nieuwe verklarende getuige, met het kenmerk 5089, op haar verzoek kan worden gehoord door de verdediging.

De familie van Peter R. de Vries heeft in een brief laten weten dat het overdoen van het proces ‘emotioneel belastend’ voor hen zal zijn.