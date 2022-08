Zaak moord op Peter R. de Vries mogelijk opnieuw

Connect on Linked in

Er is een kans dat de rechtszaak over de moord van Peter R. de Vries opnieuw zal moeten worden gevoerd, omdat een van de rechters is vervangen.

Heropend

Donderdag vond in de Amsterdamse rechtbank een zitting plaats in de heropende strafzaak over de moord op misdaadjournalist Peter R. de Vries, op 6 juli 2021. Die zaak werd in juli van dit jaar heropend, omdat er nieuwe verklaringen van een beschermde getuige door justitie werden ingebracht over de opdrachtgevers van de moord.

Rechter

Tijdens de bijeenkomst vandaag bleek dat de jongste rechter naar het buitenland is gegaan, waardoor een andere rechter haar moet vervangen. Dit kan ertoe leiden dat de zaak opnieuw moet worden gevoerd, omdat de rechtbank een andere samenstelling heeft gekregen.

Dit hangt er vanaf of de procespartijen – de verdachten en hun advocaten, en de officieren van Justitie – instemmen met deze wisseling. Dat is wettelijk zo bepaald. De verdediging van verdachte Kamil E. heeft donderdag al aangegeven hier tijdens deze zitting nog niet over te willen beslissen, maar tijdens een volgende bijeenkomst hierover naar buiten te willen komen.

Als een van de partijen bezwaar maakt, zal het proces volgens de wet opnieuw moeten. Op 3 november is er een nieuwe zitting in de zaak gepland. Tot dan zal er schriftelijk uitgewisseld worden over de voortgang van het proces.

Getapt

Verdachte Kamil E. blijkt tijdens zijn gevangenschap te zijn getapt. Uit de afgeluisterde gesprekken kwam naar voren dat er een derde persoon in de vluchtauto die hij bestuurde, zou hebben gezeten. De advocaat van E., Ayse Çimen, beklaagde zich er in de rechtbank donderdag over dat ze niet alle stukken over het tappen van het Openbaar Ministerie heeft ontvangen. Ze gaf ook aan geen bezwaar te zullen maken tegen de voorlopige hechtenis van haar cliënt.

Het OM meldt dat ze niet alle stukken in de zaak heeft kunnen delen, omdat er naast deze zaak Iraklia, ook nog een onderzoek loopt naar de opdrachtgevers van de moord.

Dit blijkt vandaag uit verslaggeving van diverse media vanuit de rechtbank.