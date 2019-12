Rechtszaak tegen Henk Kuipers volgend jaar verder

Connect on Linked in

De rechtszaak tegen oud-voorman van No Surrender Henk Kuipers (55) heeft wederom vertraging opgelopen. Na een rommelige dag in de rechtbank in Groningen waar Kuipers schitterde door afwezigheid vanwege een medische oorzaak (navelbreuk) eiste de rechtbank een medische onderbouwing van de huisarts. Anders zou zijn arrestatie dreigen. ’s Middags kwam Kuipers alsnog opdagen.

Voor het strafproces tegen Kuipers en drie medeverdachten waren drie dagen uitgetrokken, maar daar gaat nu een streep door. Maandagochtend maakte advocaat Roy van der Wal bekend dat Kuipers door ziekte niet aanwezig kon zijn in de rechtszaal. Het OM vond de onderbouwing onvoldoende en wees erop dat Kuipers is geschorst uit detentie en verplicht aanwezig moest zijn. Als het OM de rechtbank zou verzoeken om de schorsing op te heffen, zou Kuipers gearresteerd kunnen worden.

De officier van justitie: ‘Er is een keuze gemaakt om ons pas heel laat te informeren, pas vanochtend. Is heel bijzonder. Er is geen medische noodsituatie. Als die er wel is, is die niet onderbouwd. Hij is dus ongeoorloofd niet in de rechtszaal. Of de advocaat zorgt ervoor dat Kuipers om 13.15 in de rechtszaal is en anders moet hij worden gearresteerd en teruggebracht naar de gevangenis.’

Na beraad besloot de rechtbank dat de medische verklaring van de arts er om 16.00 moest zijn. Iets voor 15.30 verscheen Kuipers alsnog in de rechtszaal. Ook toonde hij zijn buik aan de rechters met de woorden: ‘Ik zit hier niet om zielig te doen.’ Desalniettemin miste de rechtbank nog steeds een medische verklaring. ‘Dat er wat aan de hand is, is wel duidelijk. De ernst kunnen we niet inschatten. We willen geen risico’s lopen dat u iets overkomt. Daarom aanhouden.’

Advocaat Van der Wal vroeg de rechtbank de strafzaak uit te stellen. Dat besloot de rechtbank uiteindelijk ook te doen. Na Kuipers operatie wordt een nieuwe zittingsdatum gepland. De rechters hopen in januari op meer duidelijkheid.