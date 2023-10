Reddingsbrigade vindt pakketten met vijftig kilo drugs

Connect on Linked in

De Reddingsbrigade van Bloemendaal trof zaterdag een tas aan op het strand. Daar bleken harddrugs in te zitten. Ook enkele strandgangers vonden zo’n tas. Aan de tassen waren zwemvesten bevestigd, net als pakketten die vorig week al langs de Noordzeekust werden gevonden.

Foto ter illustratie

Melding

De Reddingsbrigade kreeg afgelopen zaterdag een melding van de gemeente dat er een boei was aangespoeld. Dat bleek een zwarte tas te zijn, gemaakt van een soort landbouwplastic, met een zwemvest eraan bevestigd. Dit meldt NH-Nieuws.

Pakketten

Een medewerker van de Reddingsbrigade vertelt anoniem: ‘Het voelde meteen niet goed. Mijn collega dacht ook meteen aan drugs. We hebben de politie gebeld en die kwamen met een strandauto naar ons toe. Die dachten eerst nog aan een tas vol met T-shirts. Maar toen ze het eenmaal openden, zagen we allemaal gele pakketten.’

Paniekerig

Kort daarna bellen een aantal wandelaars naar de reddingsbrigade, die ook zo’n pakket hebben gevonden en het al hadden opengemaakt. ‘Toen zagen we weer allemaal van die gekleurde pakketjes.’ Ondertussen was duidelijk geworden dat in het eerste pakket drugs zaten. ‘De politie, die nog even paniekerig was vanwege de mogelijke aanwezigheid van een Gps-tracker, heeft het meegenomen. Even later vlogen er helikopters van de kustwacht langs de kust. Ook de douane was aanwezig. Bij Hoek van Holland bleek namelijk ook een pakket te zijn gevonden en zelfs een in België.’

Riskant

Bij de reddingsbrigade vinden ze wel vaker aangespoelde spullen, maar dit hebben ze nog nooit meegemaakt. ‘Ik denk dat dit soort tassen van een schip worden gedumpt en dat kleine bootjes ze dan op moeten halen en naar het strand moeten brengen. Want door de haven van IJmuiden gaan, dat wordt natuurlijk te riskant.’

‘Al met al was het zo’n vijftig kilo aan drugs. Ik had rijk kunnen worden, ja. Maar dan had ik ook niet meer kunnen slapen’, lacht de medewerker tegen de verslaggever van NH-Nieuws. ‘Dat is natuurlijk een foute wereld. Dan maar arm.’