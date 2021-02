Rekeningen Ierse familieclan bevroren vanwege witwassen 4 miljoen euro

Connect on Linked in

Het Criminal Assets Bureau (CAB) van de Ierse nationale politie heeft woensdag actie ondernomen tegen een criminele familieorganisatie die wordt verdacht van grootschalige witwaspraktijken. Dat meldt Europol. Er is geen melding gemaakt van arrestaties.

Er werden geldtransacties van ruim 4 miljoen euro naar Ierse bankrekeningen weggesluisd die aan leden van dit criminele netwerk waren gekoppeld. De misdaadclan zou dit geld hebben verdiend met illegale activiteiten in heel Europa.

Zestien bankrekeningen bevroren

Bij huiszoekingen in vier woningen en een bedrijfspand in Tipperary en Kilkenny is beslag gelegd op 100.000 euro in contanten en op een auto ter waarde van 75.000 euro. In totaal zijn zestien bankrekeningen die aan leden van de misdaadgroep waren gekoppeld bevroren. De rekeningen bevatten cumulatieve fondsen van 540.000 euro.

De operatie vond plaats onder leiding van de Ierse nationale politie, Europol en opsporingsinstanties van verschillende Europese landen.

Kinahan

Het is niet duidelijk of er een mogelijke link is met de beruchte Kinahan-misdaadfamilie. Woensdagavond werd in de Ierse plaats Ballymun een man uit Dublin doodgeschoten die lid is van de beruchte Kinahan-drugsorganisatie. Volgens Ierse media is het niet duidelijk of de moord op de veertiger verband houdt met de bloedige vete tussen misdaadorganisaties Kinahan en Hutch, waarbij sinds 2015 zeker achttien doden vielen.