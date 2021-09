‘Cocaïnehandel bedreigt de Staat in Ecuador’

Connect on Linked in

In de Ecudoriaanse havenstad Guayaquil waren er alleen vorig weekend acht liquidaties. Het aantal liquidaties in de regio Guayuaquil dit jaar staat nu op 450, volgens de politie zijn het allemaal moorden die voortkomen uit conflicten in het cocaïnemilieu. In het eerste half jaar werd er 120 ton cocaïne in Ecuador in beslag genomen, vier keer zoveel als in 2020, en ruim drie keer zoveel als in 2019. Maar de cocaïnehandel gaat door. Guayaquil ligt, net als havensteden Rotterdam en Antwerpen, op de route van een toenemende stroom aan cocaïne.

Door @Wim van de Pol

Vorige weekend stierf een 75-jarige oma in Guayaquil toen onbekenden haar kleinzoon wilden liquideren. De kleinzoon raakte gewond, een van zijn vrienden werd gedood en een andere raakte ook gewond. Recent was er in Guayaquil een serie liquidaties in één week na de vangst van negen ton cocaïne door de autoriteiten. De cocaïne komt het land binnen vanuit buurlanden Peru en Colombia. Guayaquil is één van de drie grootste containerhavens aan de westkust van Zuid-Amerika. Vanuit de haven gaan jaarlijks honderdduizenden containers met tropische vruchten als ananassen en bananen van de plantages aan de westkust van het land naar Europa en andere werelddelen.

Radarinstallaties

De regering is overigens volop bezig met de bestrijding van de cocaïnehandel, en van het geweld in de regio Guayaquil. In een afgelegen natuurgebied noordelijk van de stad legde het Ecudoriaanse leger recent twee radarinstallaties aan om het invliegen van drugsvliegtuigjes op illegale landingsstrips tegen te gaan.

Een ander groot probleem in Ecuador is het in toom houden van de bevolking in de grote gevangenissen van het land. Er zijn de laatste jaren in gevangenissen ernstige rellen geweest, waarbij in een gevangenis 22 doden vielen. Drie maanden geleden veroorzaakten explosieven uit drie drones een ontploffingen in een grote gevangenis bij Guayaquil. In die gevangenis zit een aantal topfiguren uit de plaatselijke cocaïnehandel opgesloten.

De president van het land heeft publiekelijk de drugsmaffia de schuld gegeven van het moedwillig provoceren van onlusten in de inrichtingen. Hij zei ook dat de onlusten een reactie waren van de drugsmaffia op de aanleg van de radarinstallaties tegen drugsvliegtuigjes en verzekerde dat Ecuador alle middelen in zal zetten om de drugsmaffia de kop in te drukken.

Bedreiging voor de Staat

Maar is het land daartoe wel in staat? Een oud-veiligheidschef zei deze week in een grote krant dat momenteel eerder zo is dat de drugsbazen de Staat bedreigen en niet andersom, in een niet verklaarde oorlog.

De inzet van de drones bewijzen dat de onderwereld inmiddels over uitstekende technologische mogelijkheden beschikt. En de wapens die de politie hier en daar in beslag neemt zijn van steeds betere kwaliteit en inmiddels, net als in Mexico, standaard van militaire signatuur, zoals aanvalsgeweren en granaatwerpers die gepantserde voertuigen kunnen uitschakelen.

Er zijn bovendien sterke aanwijzingen van internationalisering van de georganiseerde criminaliteit in het land. In Ecuador opereren criminelen uit Nederland, Montenegro en andere Europese landen die cocaïne naar Europa exporteren. En verder lijkt het er volgens deskundigen op dat criminelen in Ecuador inmiddels voor een belangrijk deel worden aangestuurd door criminele organisaties uit Mexico, die de route overzee naar Noord-Amerika in handen hebben.

Zie ook:

Minder coca, meer cocaïne, door betere productie