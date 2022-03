Reusachtige roof van cryptomunten

Print This Post

Blockchainbedrijf Ronin is het slachtoffer geworden van een de grootste cryptodiefstallen ooit. Dat maakte het bedrijf zelf bekend via Twitter. De buit in Ethereum en USD Coins bedraagt omgerekend ruim 550 miljoen euro.

NFT’s

Ronin levert onder meer voor games zogeheten NFT’s (non fungible tokens). Dat zijn digitale eigendommen die veelal worden afgerekend in cryptomunten. Op 23 maart is er een aanval van hackers geweest op Ronin.

Een NFT is een uniek digitaal certificaat van bijvoorbeeld een meme of een video, waarmee de bezitter kan aantonen dat het eigendom is.

De dieven beschikten over gehackte private keys waarmee ze crypto uit Ronin konden wegsluizen.

Blockchain

Als een NFT door Ronin wordt verkocht komt daarvan een aantekening op de blockchain, een administratie van alle transacties in bepaalde cryptomunt. Op de blockchain zouden ook transacties met de gestolen cryptovaluta te zien moeten zijn, maar die zijn nog niet vastgesteld. Dat betekent dat de hackers de munten nog ergens in een eigen wallet hebben.

Het bedrijf zegt met verschillende instanties samen te werken om te proberen het kapitale bedrag terug te krijgen, of erover te onderhandelen.

