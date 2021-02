‘Rico de Chileen’ is besmet met corona

Print This Post

Richard R., ook wel bekend onder zijn bijnaam ‘Rico de Chileen’, is in de Extra Beveiligde Instelling (EBI) in Vught besmet geraakt met het coronavirus.

Positief

Dat bevestigt zijn advocaat Leon van Kleef zaterdag aan NU.nl. R. zei zich donderdag niet goed te voelen en kreeg vrijdag te horen dat hij positief is getest op het virus.

R. wordt verdacht van het leidinggeven aan een criminele organisatie, die zich schuldig zou hebben gemaakt aan drugshandel en het plegen van moorden

Negatief

Van Kleef laat weten dat zijn cliënt twee keer eerder is getest en dat beide tests negatief waren. De raadsman is ervan overtuigd dat het virus nu is overgedragen door bewaarders.

De advocaat vraagt zich af hoe hij het proces van R. nu moet voorbereiden. De inhoudelijke behandeling van de rechtszaak tegen de geboren Chileen is gepland op 8 maart.

Al eerder werd het proces tegen Richard R. uitgesteld, onder meer vanwege de situatie rondom corona.

Getest

Een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid bevestigt aan NU.nl dat één gedetineerde besmet is met het coronavirus en dat medegedetineerden die uit het bron- en contactonderzoek naar voren zijn gekomen, worden getest en in quarantaine zijn geplaatst. Medewerkers die uit dat onderzoek naar voren zijn gekomen, zitten in thuisquarantaine en worden ook getest.

Sindskort moeten gedetineerden mondkapjes dragen, als de anderhalve meter niet kan worden gegarandeerd in contacten.