Ridouan Taghi noemt zijn handboeien ‘verkapte strafmaatregel’

Connect on Linked in

Ridouan Taghi is naar de rechter gestapt, uit protest tegen het feit dat hij sinds kort handboeien moet dragen tijdens bewegingen over zijn afdeling. Volgens zijn advocaat is daar geen reden voor opgegeven en is het de vraag of deze beslissing van de gevangenisdirecteur juridisch wel houdbaar is, meldt hij tegenover Crimesite.

Beeld: de ingang van de Penitentiaire Inrichting Vught, waar de EBI onderdeel van uitmaakt (foto DJI)

Handboeien

Taghi’s detentie-advocaat Thomas van der Horst meldt dat zijn cliënt, verdachte in de lopende strafzaak Marengo, sinds kort bij iedere verplaatsing op de afdeling waar hij is ondergebracht handboeien krijgt omgedaan.

Van der Horst geeft aan dat in het geval van Taghi geen reden is gegeven voor het ‘handboeienregime’ en dat ‘geen schriftelijke beslissing hierover is uitgereikt’.

De in detentiezaken gespecialiseerde advocaat stelt dat een handboeienregime doorgaans in uitzonderlijke gevallen wordt gehanteerd, op het moment dat dit vanuit veiligheidsredenen strikt noodzakelijk is: ‘In die gevallen wordt de beslissing ook uitdrukkelijk gemotiveerd en geldt er een termijn waarin het handboeienregime van toepassing is. Vaak is dat twee weken.’

Leed

Namens zijn cliënt geeft Van der Horst aan dat de recente beslissing om Taghi handboeien om te doen ‘leedtoevoeging’ als doel heeft: ‘Het gaat dus om het zwaarder maken van de detentieomstandigheden. Als er een legitieme reden was, dan was de beslissing immers wel uitgelegd.’

Van der Horst: ‘Je moet je voorstellen dat het zeer vernederend en vervelend is om telkens te worden geboeid voor dit soort verplaatsingen. Het gaat tenslotte om hooguit een paar meter lopen, terwijl er tijdens deze loopbewegingen nooit iets is voorgevallen met betrekking tot Taghi. Voor hem is het duidelijk dat het gaat om een verkapte strafmaatregel, opgelegd door de directeur.’

De advocaat noemt het een verregaande maatregel, waarvan onduidelijk is of die juridisch houdbaar is: ‘Cliënt meent van niet, en heeft de beklagrechter verzocht om de onrechtmatigheid dan wel disproportionaliteit van deze maatregel te bevestigen.’

De handboeien worden overigens niet omgedaan bij de verplaatsing naar een luchtplaats.

Beklag

Een woordvoerder van de Penitentiaire Inrichting Vught, waaronder de EBI valt, geeft in een reactie tegenover Crimesite aan niets te kunnen zeggen over individuele gevallen.

Leefruimte

De directie van de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught heeft Ridouan Taghi eind mei overgeplaatst binnen de inrichting. Taghi verblijft nu op een nieuwe afdeling die bestaat uit één cel en één leefruimte, waar hij de enige gedetineerde is, aldus advocaat Van der Horst.