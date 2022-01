Ridouan Taghi ontkent maken van ontsnappingsplannen

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Namens haar cliënt Ridouan Taghi heeft advocaat Inez Weski berichten, afgelopen week naar aanleiding van een publicatie door de NRC, over de resultaten van politie-onderzoek over gewelddadige ontsnappingsplannen die Taghi vorig jaar zou hebben besproken, ontkend. Volgens documenten uit het onderzoek die de NRC in handen kreeg zou neef en advocaat Youssef Taghi boodschappen van Taghi naar een onbekende hebben doorgestuurd.

Er zouden plannen zijn gemaakt om Taghi, ofwel in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught, ofwel bij de rechtbankbunker in Amsterdam-Osdorp, ofwel door middel van gijzeling van gevangenispersoneel te helpen ontsnappen.

Weski: ‘Door cliënt wordt uitdrukkelijk verzekerd, dat er nimmer sprake is geweest van dergelijke plannen met op mensen gerichte gewelddadige gijzelingen, aanvallen op de bunker, of op transporten bij enigerlei vermeend ontsnappingsplan.’

Taghi wijst erop dat hij van meet af aan heeft geweigerd op enige zitting te verschijnen. Hij zegt dat de politie kan weten dat de berichten niet kloppen en concludeert dat de berichten erover ‘moeten dienen ter promotie van maatregelen tot verregaande inperking van de rechten van verdachten en gedetineerden’, aldus Weski.