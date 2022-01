‘Taghi werkte aan drie ontsnappingsplannen’

Connect on Linked in

Volgens de recherche is Ridouan Taghi vanaf maart 2021 bezig geweest met organiseren van een uitbraak. Dat blijkt volgens de NRC uit stukken uit het strafdossier tegen advocaat Youssef Taghi die een verslaggever van de krant heeft ingezien. Op 8 oktober vorig jaar is Youssef Taghi aangehouden. Hij kwam regelmatig als advocaat op bezoek bij zijn neef in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught.

Mega Mindy

Er waren volgens de politie plannen voor gewelddadige bevrijdingsacties – met codenaam Bios – bij de EBI of bij extra beveiligde rechtszaal in Amsterdam-Osdorp waar de Marengo-zaak tegen Taghi wordt behandeld. Een derde plan – codenaam Mega Mindy – was om vier medewerkers van van de EBI te gijzelen. Taghi zou dan moeten worden vrijgelaten in ruil voor hun vrijlating. ‘Het moet op navy sealsmanier’, zou Taghi aan Youssef onder meer hebben laten weten.

Op de iPad van Youssef zijn 69 foto’s aangetroffen van chats met verschillende contacten uit de criminele organisatie van Ridouan Taghi, aldus de politie. Het is niet duidelijk wie die contacten precies zijn.

Signal

Tijdens overleg in de EBI zou Youssef Taghi met een iPad foto’s hebben gemaakt van van door Taghi met de hand geschreven berichten. Die foto’s zouden volgens het vermoeden van de politie door Youssef Taghi zijn doorgestuurd aan onbekenden via de berichten-app Signal.

Op een besloten zitting van de Amsterdamse rechtbank in oktober heeft Youssef Taghi bekend boodschappen vanuit de EBI naar buiten te hebben gebracht maar de mensen met wie hij communiceerde niet te hebben gekend. Ook zei hij niet uit vrije wil te hebben meegewerkt. Youssef Taghi: ‘Ik heb niet op school gezeten en ben geen advocaat geworden om als boodschappenjongen te fungeren.’

Geheimhoudingsplicht

Hij zei ook niet de namen van de EBI-medewerkers te hebben doorgegeven, omdat hij daarvoor niet in was. Hij heeft gezegd alle vragen te willen beantwoorden als zijn neef Ridouan Taghi hem ontslaat van de geheimhoudingsplicht die hij als advocaat heeft ten opzichte van zijn cliënt Ridouan Taghi.

Youssef Taghi kon worden afgeluisterd omdat enkele weken na de moord op Peter R. de Vries een rechter-commissaris toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van camera’s en microfoons, onder meer tijdens het bezoek van Youssef Taghi aan zijn neef in de EBI. Dat was bijzonder omdat communicatie tussen advocaat en cliënt in principe vertrouwelijk is. Op basis waarvan de rechter-commissaris deze toestemming gaf is niet duidelijk.

Negen gesprekken zijn afgeluisterd en opgenomen. Drie telefoongesprekken en zes gesprekken in de EBI.

