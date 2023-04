Rijnmond: vier aanslagen met explosieven in twee nachten

Connect on Linked in

In Rotterdam is in de nacht van dinsdag op woensdag een woonhuis doelwit geweest van een aanslag met een explosief. Dat is de vierde aanslag met explosieven in twee achtereenvolgende nachten. Dit keer werd een huis aan de C.D. Tuinenburgstraat in Rotterdam-IJsselmonde getroffen. De politie meldt dat de voordeur van de flatwoning beschadigd is.

(Beeld MediaTV)

De bewoners waren wel thuis maar niemand raakte gewond. Ze zijn erg geschrokken en op een politiebureau opgevangen. De politie kreeg omstreeks 05.00 een melding binnen over een explosie.

Dinsdagnacht ontplofte een auto in Vlaardingen en waren er ontploffingen bij woningen in Rotterdam-West en in het Oude Noorden.

De politie heeft voor de vier aanslagen geen mensen aangehouden. Over de daders is tot nu toe niets bekend geworden.