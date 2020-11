‘Roan W. in beeld bij drie steekpartijen’

Connect on Linked in

Dinsdag is er in de Haagse rechtbank een voorbereidende zitting over de dodelijke steekpartij op de Scheveningse Pier, afgelopen zomer. Hoofdverdachte is de 20-jarige Roan W. uit Zaandam. De 20-rapper Roan W. (“RR”) uit Zaandam sloot zich aan hij het drillrap-groepje 73 de Pijp. Op de Pier was er een confrontatie met de Rotterdamse groep 24. Rotterdammer Cennethson “Chuchu” Janga werd doodgestoken. Roan W. en Darrel L. staan nu terecht. De politie zoekt nog een derde.

Nick Bood

De Volkskrant maakte een portret van Roan W., een slimme jongen die het goed deed op school.

Het is de derde keer dat W.’s naam als verdachte opduikt bij een ernstig steekincident, twee hadden een fatale afloop. In 2017 zat W. twee weken vast in de zaak van het doodsteken van de 16-jarige Nick Bood. Bood dealde af en toe drugs en had ruzie gekregen met vrienden van W. over een niet geleverde partij wiet ter waarde van 200 euro. Bood werd doodgestoken door een 15-jarige jongen. W. was erbij maar wat zijn rol was is geweest is nooit helemaal opgehelderd. Hij maakte een rapnummer met de strekking dat de dood van Bood zijn verdiende loon was.

Oostzaan

Hij sloot zich aan bij de Amsterdamse drillrapgroep EDG – Elke Dag Geld. Deze groep is vaak in verband gebracht met steekpartijen.

Afgelopen januari was W. aanwezig op een huisfeestje in Oostzaan. Daar brak een gevecht uit en een 19-jarige jongen werd in de borst gestoken, het gewonde slachtoffer wees W. als dader aan. Die zat ervoor in hechtenis en kwam in afwachting van zijn rechtszaak op vrije voeten. W. zit nu weer vast.

De confrontatie in Scheveningen was een gevolg van een serie bedreigingen over en weer op sociale media.

Middelbare scholen

Uit politieonderzoek blijkt dat het aantal steekincidenten onder jongeren in de afgelopen drie jaar bijna is verdrievoudigd – van 160 steekpartijen in 2017, naar 380 in 2019. Afgelopen weekeinde bracht RTL Nieuws dat het aantal middelbare scholieren dat werd geschorst of van school is gestuurd vanwege wapenbezit in de afgelopen drie schooljaren is verdubbeld – van 178 leerlingen in 2017 naar 358 in 2019.