Politie brengt identiteit verdachte steekpartij Scheveningen naar buiten (UPDATE)

De recherche van de Haagse politie heeft de identiteit van een verdachte van de dodelijke steekpartij in Scheveningen van afgelopen zomer naar buiten gebracht. Het gaat om de de 20-jarige Amsterdammer Tyrece Raoul Balbin, alias “Tyloose” of “TY”. Bij de confrontatie tussen twee groepjes jongeren uit Rotterdam en Amsterdam kwam de 19-jarige Rotterdammer Cennethson Janga om het leven.

Het incident gebeurde op maandag 10 augustus rond 18.30 op de Scheveningse Pier. Cennethson “Chuchu” Janga, bleef na een panieksituatie bij de ingang van de Pier zwaargewond liggen, hij overleed korte tijd later in een ziekenhuis. De onenigheid ging tussen twee drillrapgroepjes, 73 De Pijp uit Amsterdam en een Rotterdams groepje rond rapper Blacka 24. Op beelden die zijn verspreid op sociale media is een man met een vuurwapen te zien, dat is volgens de politie Tyrece Balbin.

Kort na de steekpartij zijn twee Amsterdammers van 20 jaar opgepakt. Zij worden verdacht van doodslag in vereniging. Ook de 17-jarige Rotterdammer “Blacka” is aangehouden. Hij wordt verdacht van opruiing en openlijk geweld maar is inmiddels wel op vrije voeten. Een andere Rotterdammer is verdacht van openlijk geweld in vereniging.

Een andere figuur uit 73 De Pijp is verdachte in een zaak van een dodelijk schietongeluk in Amsterdam.