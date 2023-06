Roberto Z. en Amit R. vermoordden twee prostituees

Connect on Linked in

Met schoten door het hoofd vermoorden Roberto Z. en Amitkoemar R. in Rotterdam in 2004 twee prostituees. Hun motief is nooit helemaal duidelijk geworden. In hoger beroep krijgen ze de straf die ze toekomt.

‘Laf en zinloos’ noemde de rechtbank de roofmoorden op twee straatprostituees in Rotterdam. Op 14 oktober 2004 hadden Roberto Z. (21) en Amitkoemar R. (22) een avondje gedronken en geblowd. Ze dachten dat het een goed idee was om twee sekswerkers op te pikken op de Keileweg, destijds een bekende werkplek voor deze vrouwen. Ze namen ze mee, een paar straten verder. Daar ging het mis.

Hoe het precies gebeurde weten we niet, omdat de twee elkaar achteraf de schuld gaven. Maar het was gruwelijk genoeg. Waarschijnlijk was het Roberto die de vrouwen van dichtbij door het hoofd schoot. Amit zou hem hebben aangevuurd de executies te voltrekken. Caroline ten Hove (36) overleed direct. Jacoba van Houdt (44) werd liggend onder een vrachtwagen gevonden door politieagenten, nog levend, maar ze overleed later in het ziekenhuis.

Door camerabeelden die op de Keileweg waren gemaakt en die op televisie werden uitgezonden zijn de twee gepakt. De toedracht is nooit helemaal duidelijk geworden. Roberto Z. en Amit R. bekenden de vrouwen te hebben willen beroven, maar bij een van de slachtoffers werd een gevulde portemonnee teruggevonden. R. was na de moordpartij nog wel even teruggelopen, omdat hij vergeten was Jacoba’s mobieltje te stelen.

De twee kwamen in totaal met negen verschillende versies van het drama. Roberto trok zijn bekentenis in eerste instantie weer in. Toen verklaarde hij dat zijn vriend aan zijn arm had getrokken, zodat zijn vuurwapen afging. Amit ontsprong bij de rechtbank nog de dans. Hij krijgt bij de rechtbank alleen 15 maanden voor het stelen van het mobieltje. Maar het gerechtshof veroordeelde de jongens uiteindelijk toch beiden tot 16 jaar cel.

Overigens bleek in 2019 dat Roberto Z. zich na zijn vrijlating schuldig had gemaakt aan zware mishandeling. Hij zou de oogkassen van een persoon hebben verbrijzeld. Justitie vond daarom dat hij de voorwaarden van zijn vervroegde invrijheidstelling had geschonden en dat hij zijn strafrestant van vijf jaar ook moest uitzitten.

