Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

De politie is met een explosievenverkenner bij een Surinaamse toko aan de Frits Ruysstraat in Rotterdam-Kralingen. De politie zegt dat wordt onderzocht wat voor explosief daar ligt. De straat is afgezet voor onderzoek.

De politie in Rotterdam doet momenteel met een groot team onderzoek naar een ontploffing en beschietingen op een reeks lokaties in Rotterdam. Het lijkt erop dat er een onderling verband bestaat. De doelwitten lijken allen mensen of bedrijven met een Surinaamse achtergrond te zijn.