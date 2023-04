Rotterdammer (17) vast voor schietpartij met onschuldig slachtoffer

Connect on Linked in

De politie heeft zondag een 17-jarige Rotterdammer aangehouden voor een schietpartij op het Robbenoordplein, waarbij een 68-jarige vrouw uit Rotterdam in haar been geraakt werd door een verdwaalde kogel. Het gaat om de vierde verdachte die is aangehouden, meldt de politie. Vrijdag werd ook al melding gemaakt van vier arrestaties.

(Beeld: Media-TV)

Het onderzoek in de zaak leidde zondag tot de aanhouding een 17-jarige Rotterdammer. Hij wordt eveneens verdacht van betrokkenheid bij de schietpartij. De drie eerder aangehouden mannen (een 16- en 18-jarige uit Rotterdam en een 21-jarige uit Spijkenisse) zijn zondag heengezonden. Zij blijven nog wel verdachte in het onderzoek.

Volgens de politie zijn er inmiddels vier verdachten aangehouden. Dat is opvallend, aangezien de politie vrijdag nog melding maakte van een 34-jarige man uit Amsterdam die ook werd aangehouden. Dat zou het aantal verdachten dus op vijf brengen.

Ruziënde jongeren

Bij de schietpartij vrijdagmiddag rond 15.45 tussen ruziënde jongeren aan het Robbenoordplein in Rotterdam-Charlois werd een oudere vrouw in haar been getroffen door een verdwaalde kogel toen ze over het plein wandelde. Ze is gewond overgebracht naar het ziekenhuis, maar buiten levensgevaar.

Al snel ontstond het vermoeden dat de vrouw geen doelwit was en dus verder niets met het incident te maken heeft. Over een motief voor de ruzie tussen de ongeveer tien jongeren is nog niets bekend.