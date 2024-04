Rotterdammer (23) opgepakt voor schietpartij met dode en gewonde

Connect on Linked in

Een 23-jarige Rotterdammer is zondagmiddag aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een schietpartij op de Aegidiusstraat in Rotterdam-Kralingen, waarbij vrijdagavond een 22-jarige man uit Den Haag is overleden. Een 25-jarige man raakte bij de schietpartij gewond aan zijn been.



(Beeld: JBMedia)



De Rotterdammer meldde zich zondagmiddag op het politiebureau aan de Overkampweg in Dordrecht. Hij gaf aan betrokken te zijn geweest bij het schietincident en werd daarom direct aangehouden. Hij zit in volledige beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De verdachte wordt woensdag voorgeleid aan de rechter-commissaris die beslist of hij langer vast blijft zitten.

Winkelstraat

Bij de schietpartij op de Lusthofstraat in Rotterdam-Kralingen raakten vrijdagavond rond 20.15 twee mannen gewond. Eén van hen, een 22-jarige man uit Den Haag, overleed later in een ziekenhuis. Een 25-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats raakte gewond aan zijn been. De schietpartij vond plaats in een winkelstraat, voor een vestiging van de Hema.

Twintig rechercheurs

Boven Kralingen cirkelde enige tijd een politiehelikopter die op zoek was naar de dader(s). Er is een TGO (Team Grootschalige Opsporing) van zeker 20 rechercheurs gestart om de toedracht van het schietincident te achterhalen. De politie zegt dat het onderzoek wordt voortgezet en sluit meerdere aanhoudingen niet uit.