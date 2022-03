Rotterdammer: na fouilleeractie vijf jaar cel voor wapenbezit

Connect on Linked in

De Rotterdamse rechtbank heeft woensdag een 39-jarige Rotterdammer veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar vanwege wapenbezit en wapenhandel. Dat is een jaar minder dan de officier van justitie twee weken geleden eiste. De man liep door een preventief fouilleeractie van de politie, in september 2021 in Rotterdam, ernstig tegen de lamp.

Groene Hilledijk

De fouilleeractie vond plaats in een café aan de Groene Hilledijk in Rotterdam-Zuid, waar de politie vaker dit soort acties doet. De 39-jarige Rotterdammer was in het café aanwezig. Hij bleek een wapen bij zich te hebben en werd aangehouden voor vuurwapenbezit. Tijdens de daaropvolgende doorzoeking in zijn woning vonden agenten onder andere geluidsdempers, munitie, jammers, telefoons, een kogelwerend vest en administratie met daarin informatie die op wapenhandel leek te duiden.

Maar daarmee was het nog niet afgelopen.

Wapenarsenaal

De aanhouding gaf de politie aanleiding tot een vervolgonderzoek naar wapenhandel. Na een uitgebreid onderzoek deed de politie waren er eind november op twaalf locaties invallen in Rotterdam, Den Haag, Dordrecht, Papendrecht, Bergen op Zoom, Halsteren en Yerseke.

Resultaat was een compleet wapenarsenaal: automatische vuurwapens, revolvers, geweren, meerdere 3D printers waarmee vuurwapenonderdelen werden geprint, diverse onderdelen van vuurwapens, stroomstootwapens, munitie en een afvuurmechanisme voor explosieven.

Vrouw

De man heeft eerdere veroordelingen voor wapenfeiten en lange gevangenisstraffen gehad.

Naast de 39-jarige verdachte stonden nog drie medeverdachten terecht. Een 28-jarige man uit Barendrecht is veroordeeld voor het bezit van een automatisch vuurwapen en niet van echt te onderscheiden nabootsingen van vuurwapens: 12 maanden cel. Op een zelf opgenomen filmpje was te zien hoe hij en de 39-jarige man met het wapen schoten.

Een 44-jarige vrouw is veroordeeld voor het medeplegen van wapenhandel, zij krijgt vier maanden cel, die straf is in voorarrest al uitgezeten. Een 40-jarige Hagenaar is veroordeeld voor het medeplegen van de verkoop van een dubbelloops jachtgeweer: vijf maanden cel.