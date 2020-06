Rotterdammer werd doodgeschoten met automatisch geweer

Connect on Linked in

De 58-jarige Rotterdammer Cevat B. die vrijdagavond werd doodgeschoten op de Clazina Kouwenbergzoom in Rotterdam- ’s Gravenland is doodgeschoten met een automatisch geweer. Hij was op dat moment samen met zijn partner de hond aan het uitlaten. De vrouw bleef ongedeerd maar zag haar man voor haar ogen overlijden.

De schoten vielen rond 22.15. Het slachtoffer had behalve zijn partner nog een zoon en dochter. In Opsporing Verzocht vroeg de politie aan omwonenden om informatie. Mogelijk is één van de vele kogels uit het geweer ergens ver weg terechtgekomen. Een kogel uit (bijvoorbeeld) een Kalasjnikov kan wel 1.500 meter verderop landen.

Kort na het incident werd de vermoedelijke vluchtauto – een Toyota Auris stationwagon – aan de Akkerwinde in Capelle aan den IJssel in brand gestoken.

Deze Toyota werd tussen 30 mei 18.00 uur en 1 juni 18.00 uur gestolen in Amstelveen, uit de parkeergarage van een appartementencomplex aan de Johannes Calvijnlaan. De politie is benieuwd of mensen die auto in de week voor de moord ergens hebben gezien.